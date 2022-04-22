Putin'den çok sert talimat: Sinek bile uçmasın!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’dan Ukrayna’nın Mariupol şehrindeki Rus ordusunun eylemlerine ilişkin bilgi aldı. Mariupol’ün, Azak Denizi bölgesinde büyük bir sanayi ve ana ulaşım merkezi olduğuna dikkati çeken Şoygu, 8 yılda burasının müstahkem bir bölge, radikal Ukraynalı milliyetçilerin sığınağı haline geldiğini savundu.

Putin ise sanayi bölgesine yapılacak askeri operasyonun uygun olmadığını söyleyerek baskının iptal edilmesi talimatı verdi. Rus askerlerinin sağlıklarını ve yaşamlarını düşünmek zorunda olduklarını vurgulayan Putin, “Bu sanayi bölgesindeki katakomplara ve yer altına girmeye gerek yok. Ancak bu sanayi bölgesini sinek bile uçmayacak şekilde kapatın” talimatını verdi. Putin, tesiste bulunan askerlere “silah bırakma” çağrısında bulundu.

2 Bin Asker Direniyor

Şoygu, Mariupol’e çok sayıda ağır silah getirildiğini belirterek “11 Mart’taki kuşatma sırasında Ukrayna silahlı kuvvetleri, milliyetçi oluşumlar ve yabancı paralı savaşçıların sayısı 8 bin 100’den fazla idi. Şehrin kurtarılması esnasında 4 binden fazlası yok edildi, 1478’i esir alındı. Kalan 2 binden fazlası ise Azovstal Fabrikası sanayi bölgesinde kuşatılmış halde” ifadelerini kullandı.

Şoygu, şehirde durumun sakin olduğunu, Azovstal’a operasyonun 3 veya 4 günde tamamlanacağını belirtti. Öte yandan hakkında spekülasyonlar yürütülen ve kalp krizi geçirdiği dahi iddia edilen Rusya Savunma Bakanı Şoygu da uzun sürenin ardından ilk kez kameralar tarafından görüntülenmiş oldu.

Kale gibi sanayi tesisi

Azovstal, Avrupa’nın en büyük demir-çelik tesisi. Azak Denizi kıyısında 11 kilometrekarelik yüz ölçümüyle ve yapısıyla dev bir kaleyi andıran sanayi tesisi, Sovyetler Birliği döneminde, herhangi bir nükleer saldırıya karşı korunmak amacıyla yapılan sığınaklar ve yer altındaki dehlizleriyle meşhur. Rusya’nın saldırısına kadar üretime sadece Nazi işgali sırasında ara veren tesis, Ukrayna ekonomisi için kritik öneme sahip.