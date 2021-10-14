Putin'den canlı yayında şok hareket! Spiker buz kesti

ABD'li gazeteci Hadley Gamble, Rusya Enerji Haftası Forumu'nda Putin'e Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzı hakkında sorular sordu.

Buna karşılık Putin de gazetecinin sorusunu yanıtladı, ancak ABD'li gazeteci soruyu tekrarlayınca Putin, Gamble'ın görünüşte söylediklerini dinlemediğine dikkat çekti.

"Ne dediğimi duymamış gibi..."

Gamble'la şakalaşan Putin, "Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan bir kadın var. Cevabı tekrar edeceğim. Kimseyi dinlemek istemiyorlar. Tek istedikleri Rusya'ya ithamlarda bulunmak" ifadelerini kullandı.

Gamble ile bu tepki karşısında gülümsemekle yetindi.

"Kararlıyız"

Putin, Rusya'nın Avrupa ile gaz sözleşmeleri yapmaya kararlı olduğunu ve Avrupa'ya doğalgaz tedarikini artırmak için çalıştığını vurguladı.

Moskova'nın bu tür açıklamaların siyasi amaçlı olduğunu düşünerek enerjiyi bir silah olarak kullandığı iddialarını reddetti.