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Gündem Putin'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
Gündem

Putin'den Başkan Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin müzakere heyetlerine ev sahipliği yapmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşkkür etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 17:38:00 -
Putin'den Başkan Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin salı günü İstanbul’da yaptıkları toplantı ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul’daki toplantısının olumlu ve yapıcı geçmesinin barışa dair ümitleri yeşerttiğini ifade etti.

Erdoğan'a teşekkür

Tarafların sağduyulu hareket etmesinin ve diyaloğu sürdürmesinin önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi bir araya getirerek barış gayretlerini taçlandırmak istediklerini dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin de Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin görüşmesine İstanbul’da ev sahipliği yapmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Dün de Zelenskiy ile görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün akşam da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul’da yaptıkları müzakere toplantısı ele alındı. Görüşmede Erdoğan, Putin-Zelenski zirvesi için ev sahipliği yapma önerisini yineledi.

Görüşmede, Zelenski'nin Ukrayna ve Rusya heyetlerinin görüşmesine ev sahipliği yaptığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği bildirildi.

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