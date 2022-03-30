Putin'den ağır hakaret! Zelenskiy'nin gönderdiği mektubu çöpe attı!

The Times of London'da yer alan habere göre; Rus oligark Roman Abramovich bu ayın başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelerek ona Zelenski'nin yazdığı bir mektubu ilettiği öne sürüldü.

Mektupta Zelenski'nin iki ülke arasında barış istediği belirtildi. Notta, ayrıca Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaşı sona erdirmek için Zelenski'nin kabul edeceği şartlar sıralandı.

İddiaya göre Putin, Abramovich’ten Zelenski’ye “notu çöpe atacağını” söylemesini istedi.