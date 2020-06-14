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Siyaset

Putin’den ABD’deki protestolara yönelik ilk yorum: "ABD’de olanlar derin iç krizlerin tezahürü"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolara yönelik yaptığı ilk değerlendirmede, "ABD’de olanlar, ülke içindeki bazı derin krizlerin bir tezahürü" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 14:21:22 -
Putin’den ABD’deki protestolara yönelik ilk yorum: "ABD’de olanlar derin iç krizlerin tezahürü"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolara yönelik yaptığı ilk değerlendirmede, "ABD’de olanlar, ülke içindeki bazı derin krizlerin bir tezahürü" dedi.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den geçtiğimiz 25 Mayıs’ta ABD’de siyahi George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolara yönelik ilk açıklama geldi. Rus medyasına konuşan Putin, ABD’de Donald Trump’ın göreve başlamasından bu yana krizin uzun süredir gözlemlendiğini belirterek, "ABD’de olan şey, derin bir iç krizin tezahürüdür" ifadelerini kullandı.


Putin, Trump’ı işaret ederek, "Kazandığından ve zaferi elde ettiğinden, hem de kesinlikle açık demokratik yolla zafer elde etmesinden beri devam ediyor. Kaybeden taraf ise meşruluğunu şüphe altına bırakmak için her türlü sahte hikayeyi uydurdu" dedi.


Rus lider, genellikle diğer ülkelerde neler olup bittiğine dair dikkatle yorum yapmaya ya da hiç yorum yapmamaya çalıştığını belirtti.


Putin ayrıca yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının ABD’deki diğer sorunları gün yüzüne çıkardığını ifade etti. Putin, ABD’deki siyasi sistemin temel sorununun, partilerin kendi çıkarlarını vatandaşların çıkarlarından daha fazla ön planda tutmasından kaynaklandığını dile getirdi. Rus lider, "Sorun bana göre, parti çıkarlarının tüm toplumun çıkarlarının üzerinde yer alması" şeklinde konuştu.

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