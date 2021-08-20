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Dünya Putin'den ABD ve NATO açıklaması: Başarısız oldunuz
Dünya

Putin'den ABD ve NATO açıklaması: Başarısız oldunuz

ABD ve NATO'nun Afganistan'daki politika ve operasyonlarını yorumlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "başarısız" olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 22:07:00 -
Putin'den ABD ve NATO açıklaması: Başarısız oldunuz

Afganistan'da ABD'nin çekilme süreciyle ilerleyişi başlayan Taliban, kısa bir sürede ülkenin başkenti Kabil'e girdi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin de ülkeyi terk etmesiyle Taliban, yönetimi ele geçirdi.

Taliban yönetimi altında yaşamak istemeyen çok sayıda Afgan, akın akın ülkeyi terk etmeye çalışıyorken, tüm ülkeler yaşanan olayları yakından takip ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan'daki durumla ilgili bir açıklamada bulundu.

Putin, ABD ve NATO’nun Afganistan’daki politika ve operasyonlarını "başarısız" olarak nitelendirdi.

"Komşu ülkelere terörist uyarısı"

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmenin en öncelikli konusunun Afganistan olduğunu belirten Putin, Afganistan’dan "mülteci süsü ile teröristlerin komşu ülkelere girişini" önlemenin önemli bir konu olduğunu söyledi.

Biden kararından geri dönmeyeceğini söyledi

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki durumla ilgili yaptığı açıklamasında "Afganistan'daki görevimiz bir devlet inşa etmek değildi, oradaki Amerikan topraklarına yönelik saldırılarını önlemekti. Ben kararımın arkasındayım, askerlerimizi çektik ve döndü. Kendileri için Afgan ordusunun mücadele etmesi gerekir" demişti.

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