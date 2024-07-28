Putin'den ABD ve Almanya'ya rest: Aynı şekilde karşılık veririz! Rusya'dan şaşırtan karar! Herkes şaşkın

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Washington'un Tomahawk stratejik seyir füzeleri dahil uzun menzilli silahlarını Avrupa'da konuşlandırmasını Soğuk Savaş benzeri bir füze krizini tetikleme riski taşıdığını ve Rusya'nın hamleye aynı şekilde karşılık vereceğini duyurdu.

Bu ayın başında Washington'da düzenlenen NATO Zirvesi öncesinde ABD ve Almanya ortak bir açıklama yaparak, ABD'ye ait Tomahawk seyir füzeleri ve diğer uzun menzilli silahların 2026'dan itibaren Almanya'ya konuşlandırılacağını duyurdu.

Açıklamada uzun menzilli silahların Avrupa'da konuşlandırılacak olmasının ABD'nin NATO'ya olan bağlılığını ve Avrupa'nın caydırıcılığına olan katkısını gösterdiğine işaret edilerek, bunların SM-6'lar, Tomahawk füzeleri ile şu anda geliştirilmekte olan hipersonik silahlar olacağını ifade edildi.

"CEVABIMIZ ASKERİ OLACAK"

ABD bu tür uzun menzilli silahları Almanya'ya en son 1990'larda konuşlandırmıştı. Rusya'nın hamleye tepkisi sert oldu.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov Rusya'nın konuya cevabının askeri olacağını duyurdu.

"AYNA ÖNLEMLER ALACAĞIZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Rus Donanma Günü dolayısıyla St. Petersburg'da düzenlenen törende ABD ve Almanya'yı açık açık uyardı.

Bu hareketin Soğuk Savaş benzeri bir füze krizini tetikleme riski taşıdığını söyleyen Rus lider, “Gelecekte nükleer başlıklarla donatılabilecek bu tür füzelerin topraklarımızdaki hedeflere uçuş süresi yaklaşık 10 dakika olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa'daki uydularının ve dünyanın diğer bölgelerindeki eylemlerini dikkate alarak ayna önlemler alacağız.” dedi.

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"SOĞUK SAVAŞ DÖNEMLERİNİ HATIRLATIYOR"

ABD'nin gerginliği körüklediğini ve Typhon füze sistemlerini Danimarka ve Filipinler'e gönderdiğini söyleyen Putin, ABD'nin planlarını NATO'nun 1979'da Batı Avrupa'ya Pershing II fırlatma rampaları konuşlandırma kararına benzetti ve "Bu durum, Amerikan orta menzilli Pershing füzelerinin konuşlandırılmasıyla ilgili Soğuk Savaş dönemindeki olayları hatırlatıyor" dedi.

Putin konuşmasında daha önce yaptığı uyarıyı yineleyerek, Moskova'nın orta ve kısa menzilli nükleer kapasiteli füzelerin üretimini yeniden başlatabileceğini ve ABD'nin benzer füzeleri Avrupa ve Asya'ya getirmesi durumunda, bu füzeleri nereye konuşlandıracağını yeniden değerlendirebileceğini söyledi.

TOMAHAWK NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Tomahawk, tam adı BGM-109 Tomahawk, (kısa tam adı: Tomahawk Land Attack Cruise Missile, TLAM) stratejik bir seyir füzesidir.

Denizden karaya, denizaltıdan karaya, karadan karaya ve denizden denize (farklı bir aktif radar güdüm alt sistemi kullanılarak) olmak üzere çeşitli tipleri vardır.

İLK KEZ KÖRFEZ SAVAŞINDA KULLANILDI!

Tomahawk füzeleri ilk olarak 1991’deki Birinci Körfez Savaşı’nda Irak hedeflerine karşı kullanılmıştı. Körfez Savaşı, gemilerden atılan Tomahawk’lar ile başlamıştı. ABD’nin sadece İngiltere’ye sattığı bu füzeler, 1,100 kilometre menzile sahip. Toplam 1600 kilogram ağırlığındaki füze, 450 kilogramlık savaş başlığı taşıyor. Tomahawk’lar hedeflerini askeri uyduların hassas verilerini kullanarak buluyor.

RADARA YAKALANMIYOR

Tomahawk’lar, zırh delici, parça tesirli veya nükleer başlık taşıyabiliyor. Dördüncü nesil füzelerde, hareketli hedefler de takip edilip vurulabiliyor. Akıllı füze diye adlandırılıyor. Çünkü alçak irtifadan yeryüzüne paralel hareket ediyor, engellerin çevresinden dolanıyor, radara yakalanmıyor.