Putin yanlısı ülkeden dünyayı korkutan açıklama: Füzeler hazır!

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, geçen hafta Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmesi sonrası, "S-400 sistemlerini ve en önemlisi İskender sistemini devreye soktuk." dedi.

Lukaşenko'nun bu açıklaması, Belarus'un da Ukrayna savaşına müdahil olacağına dair endişeleri derinleştirdi.

Belarus Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Belarus'a konuşlandırdığı İskender taktik füze sistemleri ve S-400 hava savunma sistemlerinin amaçlanan görevleri yerine getirmeye tamamen hazır olduğunu söyledi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Bakanlığın İdeoloji Ana Müdürlüğü Başkanı Leonid Kasinsky, "Askerlerimiz, mürettebatımız, Rusya ve Belarus silahlı kuvvetlerinin ortak muharebe eğitim merkezlerinde eğitimlerini tamamladı." dedi.

Kasinsky, "Bu tür silahlar (İskender ve S-400 sistemleri) günümüzde muharebe görevinde ve amaçlarına uygun görevleri yerine getirmek için tam olarak hazırlandı." diye konuştu.

Reuters'ın haberine göre, aynı yetkili, ayrıca ülkesinin askeri uçaklarının "özel havacılık mühimmatı" taşıyacak şekilde dönüştürüldüğünü de sözlerine ekledi.