Putin ve Trump, Türkiye'yi konuştu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın G20 Liderler Zirvesi'nde yaptıkları görüşmede Suriye'yi ele aldıklarını belirterek, "İki lider uluslararası ilişkileri, Suriye'yi ve İdlib'deki durumu görüştü. Bu bağlamda Türkiye hakkında da konuştular." dedi.

Dmitriy Peskov, Putin ile Trump'ın Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında bugün gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Türkiye hakkında da konuştular"

İki liderin uluslararası meseleleri istişare ettiklerini anlatan Peskov, "Putin ve Trump uluslararası ilişkileri ve ticareti ele aldılar. Suriye'yi ve İdlib'deki durumu da görüştüler. Bu bağlamda Türkiye hakkında da konuştular." ifadelerini kullandı.