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Dünya Putin ve Reisi, Rusya-İran ilişkilerini görüştü! Siyasi, ticari ve ekonomik alanlarda işbirliği...
Dünya

Putin ve Reisi, Rusya-İran ilişkilerini görüştü! Siyasi, ticari ve ekonomik alanlarda işbirliği...

Rusya Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Rusya-İran ilişkisine görüştü...

Yeniakit Publisher
2022-11-12 21:45:00 - 2022-11-12 21:52:53
Putin ve Reisi, Rusya-İran ilişkilerini görüştü! Siyasi, ticari ve ekonomik alanlarda işbirliği...

Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik telefon görüşmesi yaptı. Liderlerin görüşmesine dair yapılan açıklamada, "Ulaştırma ve lojistik sektörü de dahil olmak üzere siyasi, ticari ve ekonomik alanlarda işbirliğinin daha da geliştirilmesi vurgulanarak, ikili gündemdeki bir dizi güncel konu tartışıldı. İlgili Rus ve İran departmanları arasındaki temasların yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındı" denildi.

Öte yandan Kremlin Basın Servisi'nin açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İran'ın Şiraz kentinde gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye taziyelerini ilettiği aktarıldı.

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Üç Avrupa Ülkesinden İran'a Karşı Hasmane Bildiri

Fransa, Almanya ve İngiltere’nin İran karşıtı olarak yayınladığı ortak bildiride "İran'ın faaliyetlerinin bölgede istikrarı bozduğu ve buna karşı koyacakları" iddia edildi.
Bu bildiride İran'ın UAEA ile yeterli işbirliği seviyesine sahip olmadığı ve Avrupalı ülkelerin bundan kaygılı oldukları da ileri sürüldü.
Reuters ise "İngiltere, İran'ın Londra'daki büyükelçisini İngiltere'de yaşayan muhabirlere karşı tehdit ettiği iddiası ardından dışişleri bakanlığına çağırdı" haberini yaydı. İngiltere, İran İslam Cumhuriyeti’nin Suudi finansmanına sahip İran İnternational’ı terör kanalı adlandırmasının ardından bu girişimde bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanı ise son günlerde İngiltere'nin İran'ı güvensizleştirme girişimlerinin bedelini ödeyeceğini belirtmiş ve şöyle demişti: "İnternational Kanalı, İran tarafından terör örgütü olarak tanınıyor. Çalışanları ve ilgileri bulunanlar yasal sürece tabi tutulacaklar."

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