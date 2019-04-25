Putin ve Kim buluştu! Birbirlerine kılıç hediye ettiler
Kim Jong-Un, bir araya geldiği Putin’e geleneksel bir kılıç hediye etti. Rus lider ise Kim’e bir süvari kılıcı ile bir çay takımı hediye etti.25 Nisan 2019 Perşembe 21:58
Kuzey Kore lideri Kim Jonh-Un ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok’taki görüşmeleri çerçevesinde birbirlerine hediyeler takdim etti.
Kim, Putin’e geleneksel bir kılıç ederken “Modern silahlar yokken, bu kılıçlar kullanılıyordu. Gücü, ruhumun sizi destekleyen halkımın bir temsili” dedi. Putin ise hediye karşısında teşekkürlerini sundu.
Rus liderin Kim’e hediyeleri ise bir çay takımı ve süvari kılıcı oldu.
Diğer yandan, birine silah vermenin uğursuzluk getirdiğine inanıldığından, liderler sembolik anlamda birbirlerine madeni para verdi.
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