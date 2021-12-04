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Dünya Putin ve Biden, telefonda görüşecek
Dünya

Putin ve Biden, telefonda görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın 7 Aralık'ta telefon görüşmesi yapacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 20:12:00 - 2021-12-04 20:14:29
Putin ve Biden, telefonda görüşecek

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın telefon görüşmesi yapacağı açıklandı. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, 7 Aralık’ta Putin ile Biden'ın, Ukrayna konusu başta olmak üzere önemli konuları ele alacağı bir telefon görüşmesi yapacağını duyurdu.

Görüşmenin telekonferans yoluyla gerçekleşeceğini aktaran Peskov, görüşmenin ne kadar süreceği ile ilgili soruya ise, "Görüşmenin ne kadar süreceğini başkanlar belirleyecek" ifadelerini kullandı. Görüşmenin akşam saatlerine doğru gerçekleşeceğini ifade eden Peskov, yine görüşmenin saatinin de başkanlar tarafından belirleneceğini aktardı.

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