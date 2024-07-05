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Dünya Putin, Ukrayna'da barış için şartlarını açıkladı
Dünya

Putin, Ukrayna'da barış için şartlarını açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-07-05 19:18:00 -
Putin, Ukrayna'da barış için şartlarını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın Ukrayna’da kalıcı bir çözüm istediğini belirterek barış için şartlarını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kremlin’de yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Orban ile Ukrayna’daki durum dahil uluslararası ve bölgesel konularda önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Putin, “Orban, Kiev’de kısa süre önce gerçekleştirdiği görüşmelerden bahsetti ve bir dizi teklif sundu. Ayrıca Rusya ile müzakerelere başlanması için ateşkes çağrısında bulundu” dedi.

Rusya’nın her zaman çatışmanın diplomatik yollarla çözülmesini desteklediğini vurgulayan Putin, “Fakat karşı taraftan devamlı bir şekilde çatışmayı bu şekilde çözmek istemediklerini duyuyoruz. Çatışmanın sponsorları ise Rusya’ya karşı savaşta Ukrayna halkını kurban olarak kullanmaya çalışıyor. Başbakan Orban’dan duyduğumuza göre, Kiev halen savaşa son vermeye hazır değil” diye konuştu.

Ukrayna’ya Donbas, Zaporijya ve Herson şartı

Kiev yönetiminin ülkedeki savaş durumuna son vermek istemediğini zira bu durumun seçimlere gidilmesi manasına geleceğini vurgulayan Putin, Ukrayna’nın aktüel liderlerinin muhtemel seçimlerde kazanma ihtimalinin sıfıra yakın olduğunu ileri sürdü. Rusya’nın savaşa son vermek için şartlarını açıkladığını vurgulayan Putin, “Kiev rejiminin kayıplarını telafi etmek, yeniden gruplaşmak ve silahlanmak için kullanacağı bir ateşkes veya bir tür duraklama olmamalı. Rusya, çatışmanın tam ve kesin bir şekilde sona ermesinden yanadır” dedi. Putin, barış için Ukrayna’nın diğer şartların yanı sıra özellikle Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinden tüm güçlerini çekmesi gerektiğini söyledi.

Orban, barış için mücadele sözü verdi

Macaristan Başbakanı Orban ise konuşmasında Macaristan’ın AB Dönem Başkanlığı çerçevesindeki en önemli görevinin barış için mücadele etmek olduğunu söyledi. Avrupa’nın ihtiyaç duyduğu şeyin barış olduğunu ve barışa giden en kısa yolun bulunması gerektiğini vurgulayan Macar lider, “Rusya Devlet Başkanı’nın üç önemli konudaki düşüncelerini duymak istedim. Bunlar, barış girişimleri hakkındaki düşünceleri, ateşkes ve barış müzakereleri hakkında ne düşündüğü ile bunların hangi sırayla gerçekleşmesi gerektiği ve ayrıca savaş sonrası Avrupa’yı nasıl gördüğüdür” ifadelerini kullandı.
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Moskova ve Kiev’in çatışmaya ilişkin pozisyonlarının birbirinden uzak olduğunu vurgulayan Orban, savaşı sona erdirmek için önemli çaba gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

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