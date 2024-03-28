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Dünya Putin tehdit etti: Yok ederiz
Dünya

Putin tehdit etti: Yok ederiz

Yeniakit Publisher
2024-03-28 13:03:00 -
Putin tehdit etti: Yok ederiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Polonya, Baltık ülkeleri ya da Çekya’ya herhangi bir saldırı planlamadığını söyledi. Putin ayrıca Avrupa’nın Ukrayna’ya F-16 tedariki halinde F-16'ların yok edileceğini bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Moskova’nın kuzeyindeki Torjok hava üssünü ziyaret etti. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Putin, Rusya’nın Polonya, Baltık ülkeleri ya da Çekya’ya herhangi bir saldırı planlamadığını belirterek, “Bu tamamen saçmalık, diğer ülkelere, Polonya'ya, Baltık ülkelerine saldırı olasılığı ve hatta Çekler bile korkuyor. Sadece saçmalık, bu halkınızı aldatmanın ve insanlardan ek masraflar almanın başka bir yolu, onları bu yükü omuzlarında taşımaya zorlamaktır” dedi.

Avrupa’nın Ukrayna’ya F-16 tedariki olasılığına yönelik açıklama yapan Putin, bunun gerçekleşmesi halinde F-16’ların da yok edileceğini söyledi. Putin, “F-16'ları teslim etseler de savaş alanındaki durumu değiştirmeyecektir. Bugün onların tanklarını, zırhlı araçlarını ve çoklu fırlatma roket sistemleri de dahil olmak üzere diğer ekipmanlarını yok ettiğimiz gibi uçaklarını da yok edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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