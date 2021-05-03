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Putin talimatı verdi! O ailelere 10 bin ruble dağıtılacak
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Dünya Putin talimatı verdi! O ailelere 10 bin ruble dağıtılacak
Dünya

Putin talimatı verdi! O ailelere 10 bin ruble dağıtılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete 6-18 yaş aralığında çocukları bulunan ailelere ağustos ayında 10 bin ruble (yaklaşık bin 100 TL) tutarında tek seferlik ödeme yapılması talimatı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 23:47:00 -
Putin talimatı verdi! O ailelere 10 bin ruble dağıtılacak

21 Nisan'da Federal Meclis'te yaptığı konuşmada hükümeti çocuklu ailelere yardım programı hazırlamakla görevlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bununla ilgili talimatnameyi imzaladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya lideri hükümete 6-18 yaş aralığında çocukları bulunan ailelere ağustos ayında 10 bin ruble tutarında tek seferlik ödeme yapılması ve 1 Eylül'e kadar bu çalışmayla ilgili rapor sunulması yönünde talimat verdi.

Putin, engelli ilkokul çocukları için özel ödeme prosedürü uygulanmasını da emretti.

Çalışma Bakanı Anton Kotyakov, okul çağında çocuğu bulunan 17 milyon aileye ağustosta tek seferlik ödeme yapılacağını belirtmişti.

Federal Meclis konuşmasında okul çağında çocukları olan ailelere bir kez daha, bir defalık yardım yapılmasını teklif eden Putin, "Sözgelimi her okul çağındaki çocuk için 10 bin ruble ödenebilir. Ödeme ailelere ağustos ortasında yapılır ki (eylülde okullar açılana kadar) çocuklarını okula hazırlamaya vakitleri olsun" ifadelerini kullanmıştı.

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