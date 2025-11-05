Putin, talimat verdi: Nükleer silah haberinin ardından tüm dünya bunu konuşuyor

  • İSTANBUL
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üst düzey yetkililere muhtemel nükleer silah denemelerine ilişkin öneriler hazırlamaları talimatını verdi. Nükleer silaha ilişikin haberinin ardından tüm dünya bunu konuşuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta ABD'nin nükleer silah denemelerine yeniden başlayacağını açıklamasının ardından üst düzey yetkililere muhtemel nükleer silah denemelerine ilişkin öneriler hazırlamaları talimatını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta ABD'nin nükleer silah denemelerine yeniden başlayacağını açıklamasının ardından harekete geçti. Putin, üst düzey yetkililere muhtemel nükleer silah denemelerine ilişkin öneriler hazırlamalarını emretti. Putin, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması’ndaki yükümlülüklerine her zaman sıkı sıkıya bağlı kaldığını ancak ABD veya herhangi bir nükleer gücün bu tür bir deneme yapması halinde Rusya'nın da aynısını yapacağını ifade etti. Putin, "Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, özel servisler ve ilgili sivil kurumlara, bu konuyla ilgili ek bilgi toplamaları, Güvenlik Konseyi'nde analiz edilmesi ve nükleer silah testlerinin hazırlanmasına ilişkin muhtemel çalışmaların başlatılması konusunda öneriler sunması için mümkün olan her şeyi yapmaları talimatını veriyorum" dedi.

Rusya Savunma Bakanı Andrei Belousov, Rusya'nın Novaya Zemlya'daki test sahasının kısa sürede nükleer silah denemelerine ev sahipliği yapabileceğini söyledi.

ABD, en son 1992'de, Çin ve Fransa 1996'da, Sovyetler Birliği ise 1990'da nükleer silah denemeleri gerçekleştirmişti. Sovyetler Birliği sonrası Rusya ise hiç nükleer silah denemesi yapmadı.

