Putin, Suudi Prens Selman'la görüştü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda bir görüştü.

Rusya lideri Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Presni Selman telefonda önemli bir görüşme yaptı. Görüşmede ikilinin küresel enerji konusundaki işbirliğini sürdürme kararı aldığı bildirildi. Ayrıntılar Geliyor...

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