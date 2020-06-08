  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Putin, Sisi ile Kahire Bildirgesi'ni görüştü

Yeniakit Publisher
2020-06-08 17:41:13 -
Putin, Sisi ile Kahire Bildirgesi'ni görüştü

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile Libya konusunda görüşme yaptı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ve Sisi arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Libya'daki durumun ayrıntılı bir şekilde müzakere edildiği bildirildi.

Sisi'nin Kahire Bildirgesi hakkında Putin'i bilgilendirdiği kaydedilen açıklamada, "Rus tarafı Mısır'ın üstlendiği diplomatik çabaları olumlu değerlendirdi. Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Libyalılar arasında müzakerelerin başlaması ve çatışmaların hızla sona erdirilmesini sağlamak amacıyla iki tarafın da koordinasyonu sürdürme kararlılığı vurgulandı." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca her iki liderin görüşmesinde Rusya-Mısır ilişkilerine yönelik güncel meseleler, ekonomi, nükleer enerji ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele konularının ele alındığı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı