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Dünya Putin seferberlik ilan etmişti! Rus kuklası Kadirov açık açık tehdit etti
Dünya

Putin seferberlik ilan etmişti! Rus kuklası Kadirov açık açık tehdit etti

Çeçenistan Özerk Yönetimi Başkanı Ramazan Kadirov, Putin'in Ukrayna savaşı nedeniyle ilan ettiği kısmi seferberlik çağrısına karşına karşı yürüyenleri açık açık tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 10:35:00 -
Putin seferberlik ilan etmişti! Rus kuklası Kadirov açık açık tehdit etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bağlılığıyla bilinen Çeçenistan Özerk Yönetimi Başkanı Ramazan Kadirov kısmi seferberlik kararının ardından sokağa inen vatandaşlarını tehdit etti. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi askeri seferberlik ilanı sonrası Rusya'dan da sınırlı sayıda da olsa birçok kişi protesto gösterileri düzenlemişti. Bununla birlikte çok sayıda kişi ise Türkiye ve Ermenistan'a tek yönlü uçuş biletlerine akın etmişti.

Protestoya katılanları tehdit etti

Kısmi askeri seferberlik kararına tüm dünyadan tepkiler yükselirken Putin'e yakın bir isimden de protestolara katılanlara tehdit gibi uyarı geldi. Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov, ülkesinde savaş karşıtı protestocuları akrabaları ile birlikte Ukrayna'da savaş bölgelerine göndermekle tehdit etti.

"Putin'in kararını tartışmamalı sadece uymalıdır"

Telegram'daki Kadyrov_95 adlı kullanıcı hesabından açıklama yapan Kadirov, "Kimileri kısmi seferberliğe karşı çıkmak gerektiğini söylüyor. Hiç kimse Putin'in kararını tartışmamalı sadece uymalıdır. Hepinizi bu saçma sapan gösterilerden uzak durmaya çağırıyorum" dedi.

Kadirov'a korgeneral rütbesi

Düşmanlarına karşı sık sık 'ortaçağ' işkenceleri uygulamakla suçlanan Kadirov, Kremlin liderine olan bağlılığından dolayı "Putin'in asla sahip olmadığı oğul" olarak anılıyor. The Times'ın geçtiğimiz aylarda Rus medyasına dayandırdığı habere göre, Ukrayna'daki mücadelesi ve desteği nedeniyle Vladimir Putin'in, Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdiği belirtilmişti.

 

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