0553 313 94 23

Putin: "Rusya nükleer silahların kontrolü hakkında ABD ile görüşmeye hazır"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın nükleer silahların kontrolü hakkında ABD ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:59
Putin: "Rusya nükleer silahların kontrolü hakkında ABD ile görüşmeye hazır"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın nükleer silahların kontrolü hakkında ABD ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İtalyan basınına verdiği röportajda, ABD ile nükleer silahların kontrolü hakkında görüşmekte istekli olduğu mesajını vererek, nükleer silahların kontrolü için ABD ile görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır olduklarını bildirdi. ABD ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) resmen askıya alınmasının iki ülke arasında silahlanma yarışına neden olacağını kabul etmediğini söyledi.


Putin, ABD’nin yakın zamanda 1987’de imzalanan INF’den çıkma kararına rağmen, yine de ikili diyalogu yeniden başlatma isteğine dair işaretler olduğunu söyledi. Putin bu konuyu Japonya’da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen G20 Zirvesi’nin toplantı aralarında ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede konuştuğunu söyleyerek, "Silah kontrolü alanındaki somut anlaşmaların başarılmasının uluslararası istikrarın güçlenmesine katkıda bulunacağını düşünüyorum. Rusya bu konuda çalışmak için siyasi iradeye sahip" dedi.


Rusya, ABD ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı dün resmen askıya aldı. ABD, INF’yi ihlal etmekle suçladığı Rusya’ya anlaşmaya uyması için Ağustos’a kadar süre tanımıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüksekova’dan sınıra askeri sevkıyat
    1. Yüksekova’dan sınıra askeri sevkıyat
    2. TBMM Dışişleri Komisyonu
    3. Köylerde çocuklar ‘Bilim, Doğa ve..
    4. Leicester City, Ayoze Perez'i transfer..
    5. Başkan Çolakbayrakdar, başarılı..
    6. Adliyeden kaçtı, otogarda yakayı ele..
    7. Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK..
    8. Hatayspor’da Bobo sesleri
    9. Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü..
    10. Bodrum’da trafik kazası; 1 yaralı
    11. Resmen duyurdular! Galatasaray'dan..
    12. Anadolu Farm Kurucusu: “Dolandırma..
    13. YÖK'ten yeni atanan rektörlere uyarı
    14. Nem böceği ısırığına dikkat! Tek..
    15. Çan Belediye Başkanı Öz, güreşçileri..
    16. Meram’da bir haftada 4 bin 200 konutta..
    17. Zehir taciri kadın 2 silahla yakalandı
    18. Küçük İskender, son yolculuğuna..
    19. Çan’ın Karşıyaka Mahallesi’ne kavşak
    20. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat..
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”