Putin - Reisi görüşmesine damga vuran detay: 40 yılı aşkın bir süredir direniyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

Başkent Moskova’da Kremlin Sarayı’nda yapılan görüşmenin başlangıcında konuşan Putin, pandemiye rağmen önceki yıl ticaret hacminde yüzde 6’nın üzerinde, geçen yıl ise yüzde 38’den fazla büyüme görüldüğünü dile getirdi. Putin, büyük projelerin hayata geçirildiğini ve birçok alanda çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Rusya ile İran’ın uluslararası alanda da yakın iş birliği yaptığına dikkat çeken Putin, “Çabalarımız sayesinde önemli ölçüde Suriye hükümetinin uluslararası terörizmle bağlantılı tehditlerin üstesinden gelmesine yardımcı olmayı başardık. Şimdi tabii ki hem siz hem de biz Afganistan'da gelişen durumdan endişe duyuyoruz. Tüm bu konuları sizinle tartışmak, bu sorunlar hakkındaki konumunuzu öğrenmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

İran ile Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) arasında ilişkilerin geçici bir anlaşma temelinde geliştiğini belirten Putin, İran ile birlik arasında uzun vadeli bir temel, serbest ticaret alanı oluşturmak için aktif olarak çalışıldığını dile getirdi.

İran’ın aktif olarak Şanghay İşbirliği Örgütü’nde (ŞİÖ) gözlemci olduğunu anımsatan Putin, İran nükleer anlaşması konusunda Reisi’nin pozisyonunu öğrenmek istediğini söyledi.

Reisi, Rusya ile ilişkilerin stratejik olacağını söyledi

Reisi, Rus mevkidaşı Putin'e hem davet için hem de İran'ın ŞİÖ'ye tam üyeliğiyle ilgili Rusya'nın gösterdiği iş birliğine yönelik tutum nedeniyle teşekkür ederek konuşmasına başladı.

İran'ın dış politikada komşular başta olmak üzere tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmayı istediğini dile getiren Reisi, "Bizim dost ülke olarak Rusya ile ilişkimiz sürekli ve çok boyutludur. Ekonomik, ticari, siyasi ve kültürel alandaki ikili ilişkilerimiz hem Rusya hem de İran için büyük öneme sahiptir ve bu ilişkiler daha da geliştirilebilir. İran'ın dost ülke Rusya ile ilişkilerinin geliştirilmesinin önünde sınır yoktur. Bu ilişkiler stratejik ve daimi olacaktır." dedi.

ABD'nin ülkesine yönelik tek taraflı yaptırımlarına da değinen Reisi, "40 yılı aşkın bir süredir ABD'ye karşı direniyoruz. Yaptırımlar ve tehditler nedeniyle ülkemizdeki ilerlemeyi durdurmayacağız." ifadelerini kullandı.

Reisi, Tahran ile Moskova arasında imzalanması beklenen "Stratejik İşbirliği Belgesi" adı verilen stratejik ortaklık anlaşmasının iki ülkenin gelecekteki ilişkilerinin ufkunu belirleyebileceğini vurguladı.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin şu anda istenilen seviyede olmadığını söyleyen Reisi, şöyle konuştu:

"Rusya ile ticari ilişkilerimizin hacmini artırmayı hedefliyoruz ve bu alanda her türlü çabayı sarf edeceğiz. İş birliklerini sürdürmeyi ve bu yolda pratik ve verimli bir şekilde çalışmayı umuyoruz."

Rusya ile terörle mücadele, bölgesel meseleler ve Suriye konusunda iyi iş birliklerine sahip olduklarını dile getiren İran Cumhurbaşkanı Reisi, bu deneyimlerin Tahran-Moskova arasındaki iş birliğinin temeli olabileceğini söyledi.

Reisi, şöyle devam etti:

"Hükümetimizin göreve başladığı günden bu yana komşularla diplomasiyi artırma konusunda çalışmalarda bulunduk ve iki ülkenin çıkarına hizmet edecek karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesinin önünde hiçbir engel yoktur. Şanghay İşbirliği Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği gibi bölgesel kuruluşlardaki iş birliği, İran ve Rusya'nın yanı sıra ülkeler arasında çeşitli alanlarda çeşitli iş birliği imkanlarına zemin oluşturabilir."