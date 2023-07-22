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Dünya Putin o ülkeyi korudu: Ona saldırı Rusya'ya saldırıdır!
Dünya

Putin o ülkeyi korudu: Ona saldırı Rusya'ya saldırıdır!

Yeniakit Publisher
2023-07-22 14:59:00 - 2023-07-22 15:05:40
Putin o ülkeyi korudu: Ona saldırı Rusya'ya saldırıdır!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Polonya'dan Belarus'a gelecek herhangi bir saldırının Rusya'ya yapılmış sayılacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Polonya'yı eski Sovyetler Birliği toprakları üzerinde emellere sahip olmakla suçlayarak Rusya'nın komşusu ve yakın müttefiki Belarus'a yönelik herhangi bir saldırının ülkesine yapılmış bir saldırı olarak değerlendirileceği uyarısında bulundu.

Putin cuma günü televizyonda yayınlanan Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, Belarus'a yönelik herhangi bir saldırıya Moskova'nın "elindeki tüm araçlarla" karşılık vereceğini söyledi.

Polonya ve Litvanya'nın geçmişte bir kısmı Polonya'ya ait olan Batı Ukrayna'daki operasyonlarda kullanılmak ve nihayetinde buradaki toprakları işgal etmek üzere bir birlik oluşturmayı planladığına dair haberlerin basında yer aldığını öne süren Putin, "Belarus topraklarını da hayal ettikleri iyi biliniyor." dedi.

Polonya devlet haber ajansı PAP cuma günü, Varşova Güvenlik Komitesi'nin Rus paralı asker grubu Wagner'in Belarus'a ulaşmasının ardından çarşamba günü askeri birlikleri Polonya'nın doğusuna gönderme kararı aldığını aktardı.

Wagner'in patronu Yevgeniy Prigojin çarşamba günü Belarus'a gelen savaşçılarını karşıladığı bir videoda görülmüştü. Videoda savaşçılarına, Ukrayna'daki savaşta artık yer almayacakların söylüyor ve Belarus ordusunu eğitirken Afrika için güç toplamalarını emrediyordu.
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Wagner bir ay önce Rusya'ya karşı bir isyan başlatmış ve bu isyan sonunda Wagner savaşçılarına üç seçenek sunulan bir anlaşmaya varılmıştı: Belarus'a gitmek, Rus ordusuna katılmak ya da evlerine dönmek.

Belarus perşembe günü, Wagner paralı askerlerinin Polonya sınırından sadece birkaç kilometre uzaklıktaki bir askeri alanda Belarus özel kuvvetlerini eğitmeye başladığını açıklamıştı.

Kaynak: Euronews

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