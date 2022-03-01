Putin, nükleerden bile daha etkili o silahı kullanabilir

Necmettin Batırel, Putin’e "Ukrayna’yı bünyemize almayacağız" diye yazılı güvence vermezlerse, Rusya'nın, nükleer gücünden daha etkili silah olan doğalgaz vanasını kapatacağına işaret ederek, "İşte o zaman Avrupa ülkeleri pandemiden çok daha ağır ekonomik bunalıma sürüklenir. Yıllarca kendine gelemez" dedi. Batırel, Türkiye gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Rusya’ya karşı aşırı yaptırımların devreye girmesi Putin’i çıldırttı. Nükleer gücü alarm seviyesine çıkarma emri verdi. Ukrayna’ya asker göndermeme kararı alan NATO’nun en korktuğu şey başına geldi. Biden ya “yaptırım ya da Üçüncü Dünya Savaşı…” diyerek pişmiş aşa su kattı!

Rusya'nın amacı Ukrayna'nın Batı yanlısı cumhurbaşkanı Zelenskiy'yi devirmek. Şu ana kadar bunu başaramayınca Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov görevden alındı. Putin geri adım atarsa bu şansını bir daha kazanamamak üzere kaybedeceğini ve ülke içinde büyük karışıklık yaşanacağını iyi biliyor. Batı dünyasının en büyük endişesi Ukrayna elden çıkarsa, Polonya, Macaristan ve Romanya’nın tehdit altına girecek olması…

Bu tablonun meydana gelmesine NATO yol açtı. Ukrayna’yı yem olarak seçti. Seni koruyacağım dedi, korumadı. Sonuç: Milyonlarca insan evini kaybetti, brent petrol 102 doları aştı. Dünya ekonomisi enerji krizine girdi Avrupa Komisyonu, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada ve ABD bazı Rus bankalarının uluslararası SWIFT dünya çapında bankalar arası finansal telekomünikasyon ağından çıkarması üzerine normal dönemde 76,50 ruble olan 1 dolar, 107,80 rubleye yükselince Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 9,5'tan yüzde 20'ye çıkarmak zorunda kaldı. Faizdeki %100’ün üzerindeki artış Rus ekonomisini çok olumsuz etkileyecek…

Putin gemileri yaktı, bu savaşı Ukrayna’yı ele geçirinceye kadar sürdürmeye kararlı. Yaptırımlar onu durdurmayacak…

Tarım ve Orman Bakanlığı, savaş nedeniyle gıda ürünlerine erişiminde sorun yaşanmaması amacıyla zeytinyağı, fasulye ve kırmızı mercimek ihracatına kısıtlama getirdi. Avrupa piyasalarında doğalgaz fiyatları yüzde 60’a yakın artışla 140 avro seviyesini aştı. Doğalgazının yaklaşık yüzde 40’ını aldığımız Rusya Türkiye'ye gaz teminatında bir sorunun söz konusu olmadığını açıkladı. Avrupa’nın aksine gaz tedarikini uzun vadeli kontratlar üzerinden gerçekleştiren Türkiye’de gaz fiyatlarının anlık olarak değişmesi beklenmiyor. Ayrıca Almanya’nın ‘Kuzey Akım 2' projesini askıya alması sonrası Avrupa'ya rekabetçi fiyatla doğalgaz ulaşmasını sağlayabilecek tek ülke Türkiye oldu. Bu hat dolayısıyla enerji gelirimizde büyük artış sağlanacak…

Türk ekonomisi dördüncü çeyrekte 9,1, 2021’in tamamında yatırım-üretim-ihracat ve tüketimdeki büyük artışla %11 büyüyerek göz kamaştırdı. Mal ve hizmet ihracatı yüzde 24,9, Hane Halkı Tüketim harcamaları %15,1 arttı. Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 1 yılda %42,8 artarak 7,2 trilyon lira oldu…

2020 yılında 8.597 dolar olan kişi başına millî gelir %10,9 artarak 9.539 dolara yükseldi. Kurlardaki artış eğilimi kırıldı. Vatandaşın refah payı arttı. Ama mükemmel gelişme savaşın gölgesinde kaldı…

Putin’e "Ukrayna’yı bünyemize almayacağız" diye yazılı güvence vermezlerse Rusya nükleer gücünü kullanmaz ama ondan daha etkili silah olan doğalgaz vanasını kapatır. İşte o zaman Avrupa ülkeleri pandemiden çok daha ağır ekonomik bunalıma sürüklenir. Yıllarca kendine gelemez. Ya herrü ya merrü."