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Dünya Putin nükleer için tarihi açıkladı
Dünya

Putin nükleer için tarihi açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-03-26 01:14:00 -
Putin nükleer için tarihi açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus’a nükleer silah yerleştirecekleri tarihi açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus devlet televizyonuna verdiği röportajında Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (START) yükümlülüklerine uyarak Belarus’a nükleer silahlar yerleştireceklerini duyurdu. Putin açıklamalarında, “Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko yakın müttefik ve derin ilişkilerimiz olduğunu söyleyerek bunu talep ediyor. Biz nükleer silahları Belarus’a vermiyoruz. ABD de müttefiklerine vermiyor. Aslında onların yıllardır yaptığını yapacağız. Onların belirli müttefikleri var ve taşıyıcılarını hazırlıyorlar. Onları da mürettebatları hazırlıyor. Biz de aynı şeyi yapmaya karar verdik. Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması yükümlülüklerini ihlal etmeden Belaruslu dostlarımıza destek verdik ve 10 uçaklarını buna güre (nükleer silahlar taşımaya göre) geliştirdik. Bu 10 uçak bu türden silahları kullanmaya hazır" ifadelerini kullandı.

Belarus topraklarında da çalışmalarını sürdürdüklerini de belirten Putin, “3 Nisan tarihi itibariyle mürettebatların eğitimine başlıyoruz. 1 Temmuz tarihine kadar da özel depolama tesisi inşasını bitireceğiz” dedi.

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