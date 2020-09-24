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Dünya Putin Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi!
Dünya

Putin Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi!

Rus yazar Sergey Komkov, Suriye'de Esed rejimine verdiği destekle onlarca sivili katleden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in cinayetlerini bir kenara bırakarak, 2021 Nobel Barış Ödülü'ne adaylığı için Nobel Komitesi'ne başvuru yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 13:54:00 -
Putin Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi!

Bir basın toplantısı düzenleyen Rus yazar Sergey Komkov, 2021 Nobel Barış Ödülü için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in aday olması yönünde başvuru yaptığını söyledi.

Basın toplantısında çeşitli açıklamalarda bulunan Sergey Komkov, Nobel Komitesi’ne bir teklif gönderdiğini söyledi. Komkov, dokümanı 9 Eylül’de gönderdiklerini belirterek, dilekçenin bir gün sonra Oslo’daki komitenin eline ulaştığını söyledi.

Komkov’un açıklamasının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dmitriy Peskov, adaylığın iyi olacağını ancak kazanamaması durumunda bunun bir sorun olmayacağını savunarak şimdiden başarısızlığın yolunu yaptı. Peskov, birçok kişinin aday gösterildiğini hatırlatarak, adayların değerlendirilmesi için birçok prosedür olduğunu söyledi. Kremlin Sözcüsü, “Böyle bir karar verilirse harika olacak, değilse sorun olmayacak. Başka bir şey söylemek zor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’yi tarumar eden diktatör Beşar Esed’e verdiği açık destekle biliniyor. Putin, özellikle İdlib’de yapılan birçok saldırıda, binlerce sivilin ölümüne neden oldu.

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