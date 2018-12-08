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Putin, Netanyahu'ya Lübnan'ı sordu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Orta Doğu’daki son gelişmeleri görüştü, Lübnan sınırındaki operasyon hakkında bilgi aldı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:15
Putin, Netanyahu'ya Lübnan'ı sordu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Orta Doğu’daki son gelişmeleri görüştü.

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İsrail tarafının inisiyatifiyle yapılan telefon görüşmesinde, Netanyahu Putin'i, İsrail ordusunun Lübnan sınırında düzenlediği operasyonlar hakkında bilgilendirdi.

Görüşmede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararının önemine işaret eden Putin, operasyonlarda BM’nin Lübnan’daki Geçici Görev Gücü ile eşgüdümlü hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye’deki son gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Rusya ve İsrail arasındaki askeri iş birliğinin geliştirilmesi gerektiği belirtilerek, iki ülkenin savunma bakanlıkları nezdinde ortak çalışma grupları arasındaki temasların önemine dikkat çekildi.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 15:15
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  2. Netanyahu
  3. Lübnan
  4. rusya
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