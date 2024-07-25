Putin Moskova'da Beşar Esad ile bir araya geldi! Konu Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Suriye lideri Beşar Esad ile bir araya geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, görüşmede Rusya'nın Suriye'deki varlığı başta olmak üzere Türkiye ile normalleşme sürecinin ele alındığı belirtildi. Türkiye ile Suriye arasında yakınlaşma gündemdeyken kritik ziyaret...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye ile normalleşme açıklamalarının ardından
Moskova'da mini zirve gerçekleştirildi.
Putin, Esad'ı ağırladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Suriye lideri Beşar Esad'ı ağırladı.
Görüşme dün gerçekleşti
Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin ile Esad’ın dün gece Kremlin Sarayı’nda bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
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Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Esad’la uzun süredir bir araya gelmediklerini ve gündemde ele alacakları çok sayıda konunun bulunduğunu söyledi.
"Maalesef gerilimi tırmandırma yönünde bir eğilim var"
Putin, Esad'a “Bölgedeki durumun bir bütün olarak nasıl geliştiğine ilişkin görüşlerinizle çok ilgileniyorum. Maalesef gerilimi tırmandırma yönünde bir eğilim var, bunu görebiliyoruz. Bu doğrudan Suriye için de geçerli." diye ekledi.
"Bugünkü toplantımız büyük önem taşıyor"
Esad ise bir Rus tercüman aracılığıyla konuştu ve Putin'e şunları söyledi:
Bugün tüm dünyada ve Avrasya bölgesinde meydana gelen tüm olaylar göz önüne alındığında, bugünkü toplantımız bu olayların gelişiminin tüm ayrıntılarını tartışmak, olası olasılıkları ve senaryoları görüşmek için çok önemli görünüyor.
Türkiye ile normalleşme konuşuldu
Kremlin tarafından yapılan bilgilendirmede, görüşmenin ana gündem maddesini Türkiye ile normalleşme sürecinin oluşturduğu kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamanın ardından gerçekleşen görüşme, sürecin kesintisiz bir şekilde ilerlediğini ortaya koydu.
ABD'nin Suriye'deki varlığı
Ayrıca Esad'ın Suriye ABD varlığından duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği görüşmede, terör örgütü YPG'nin elinde tuttuğu bölgeler de değerlendirildi.
Rusya önemli rol oynayacak
Görüşmede, Rusya'nın 2011 yılında başlayan iç savaş sürecinin fiili olarak sona ermesinin ardından Suriye'nin yeniden ayağı kaldırılması sürecinde nasıl bir rol oynayacağı konuları da gündem maddeleri arasında yer aldı.