Putin Moskova'da Beşar Esad ile bir araya geldi! Konu Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye ile normalleşme açıklamalarının ardından

Moskova'da mini zirve gerçekleştirildi.

Putin, Esad'ı ağırladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Suriye lideri Beşar Esad'ı ağırladı.

Görüşme dün gerçekleşti

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin ile Esad’ın dün gece Kremlin Sarayı’nda bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Esad’la uzun süredir bir araya gelmediklerini ve gündemde ele alacakları çok sayıda konunun bulunduğunu söyledi.

"Maalesef gerilimi tırmandırma yönünde bir eğilim var"

Putin, Esad'a “Bölgedeki durumun bir bütün olarak nasıl geliştiğine ilişkin görüşlerinizle çok ilgileniyorum. Maalesef gerilimi tırmandırma yönünde bir eğilim var, bunu görebiliyoruz. Bu doğrudan Suriye için de geçerli." diye ekledi.

"Bugünkü toplantımız büyük önem taşıyor"

Esad ise bir Rus tercüman aracılığıyla konuştu ve Putin'e şunları söyledi:

Bugün tüm dünyada ve Avrasya bölgesinde meydana gelen tüm olaylar göz önüne alındığında, bugünkü toplantımız bu olayların gelişiminin tüm ayrıntılarını tartışmak, olası olasılıkları ve senaryoları görüşmek için çok önemli görünüyor.

Türkiye ile normalleşme konuşuldu

Kremlin tarafından yapılan bilgilendirmede, görüşmenin ana gündem maddesini Türkiye ile normalleşme sürecinin oluşturduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamanın ardından gerçekleşen görüşme, sürecin kesintisiz bir şekilde ilerlediğini ortaya koydu.

ABD'nin Suriye'deki varlığı

Ayrıca Esad'ın Suriye ABD varlığından duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği görüşmede, terör örgütü YPG'nin elinde tuttuğu bölgeler de değerlendirildi.

Rusya önemli rol oynayacak

Görüşmede, Rusya'nın 2011 yılında başlayan iç savaş sürecinin fiili olarak sona ermesinin ardından Suriye'nin yeniden ayağı kaldırılması sürecinde nasıl bir rol oynayacağı konuları da gündem maddeleri arasında yer aldı.