Putin meydan okudu: Ukrayna'da savaş daha yeni başlıyor

Rusya parlamentosunun önde gelen üyelerine hitap eden Putin, "Herkes bilmeli ki, Rusya henüz büyük çaplı bir şey yapmadı" dedi.

Putin, Batı'ya meydan okuduğu konuşmasında şunları söyledi:

"Bizi cephede yenmek istediklerini duyuyoruz. Ne diyebiliriz ki, bırakın denesinler. Batı'nın tek bir Ukraynalı kalmayıncaya kadar bizimle savaşmak istediğini duyuyoruz. Bu Ukrayna halkı için bir trajedidir. Ama her şey buraya doğru gidiyor."

BBC’de yer alan habere göre; konuşmasında barış görüşmelerini reddetmediklerini yineleyen Putin, "Barış görüşmelerine karşı çıkanlar şunu bilmeli ki savaş uzadıkça bizimle müzakere etmeleri daha da zorlaşacak" diye konuştu.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyonunda" kapasitesinin "çok küçük bir bölümünü kullandığını" söyledi.

Rusya, Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlattığı işgal için "özel askeri operasyon" ifadesini kullanıyor.

Rus yetkililer, Batı'yı Ukrayna'ya gelişmiş silahlar göndererek ve yaptırımlarla ekonomisini çökerterek Rusya'ya karşı bir vekalet savaşı yürütmekle suçluyor.