Putin, Kremlin’den buna kıs kıs gülüyor

Avrupa’nın kendini soktuğu enerji krizinin büyüdüğünü, Rusya lideri Putin'in ise Kremlin’den bu duruma kıs kıs güldüğünü belirten Mehmet Barlas, "Avrupa, karanlık ve soğuk bir kışa hazırlanıyor" dedi. Barlas, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Avrupa’nın kendini soktuğu enerji krizi büyüyor. Putin ise Kremlin’den buna kıs kıs gülüyor. Rusya’ya koyduğu ambargo yüzünden Avrupa, karanlık ve soğuk bir kışa hazırlanıyor. Birçok yorumcu bunun sadece bir kışla kalmayıp 5-10 yıl sürebileceğini söylüyor. Avrupa’da doğalgaza en son gelen yüzde 27’lik zam, ümitleri iyice yok etti. İngiltere’de halkın dörtte birinin bu kış kombilerini kullanamayacağı tahmin ediliyor. Almanya’da insanlar ormanlardan odun toplamaya başladı. Oda sıcaklıkları 19’u geçmeyecek, duşlar soğuk alınacak. Bakalım Avrupa’yı uykusundan, kışın ortasında aldığı soğuk duş uyandıracak mı?"