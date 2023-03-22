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Gündem Putin İngiltere'yi tehdit etti: "Gereken cevabı veririz!"
Gündem

Putin İngiltere'yi tehdit etti: "Gereken cevabı veririz!"

Vladimir Putin, İngiltere'nin Kiev'e zırh delici mermi tedarik edeceği yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Vladimir Putin, İngiltere'nin Kiev'e zırh delici mermi tedarik edeceği yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-22 11:06:00 - 2023-03-22 11:16:20
Putin İngiltere'yi tehdit etti: "Gereken cevabı veririz!"

​​Putin, zırh delici silahların tesliminin Rusya'nın tepkisine yol açacağını savunarak, Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyumdan yapılmış tank mermileri tedarik edeceğine dair açıklamaları değerlendirdi.

Rus liderin Çinli mevkidaşı Xi Jinping'in Moskova ziyareti sırasında yaptığı açıklamalar, İngiliz Savunma Bakanı'nın Pazartesi günü Lordlar Kamarası'nda verdiği bir parlamento cevabına yanıt olarak geldi.
Annabel Goldie, İngiltere'nin Ukrayna'ya "modern tankları ve zırhlı araçları yenmede oldukça etkili" olduğu düşünülen 14 Challenger 2 tankı hediye ederek "tükenmiş uranyum içeren zırh delici mermiler" tedarik edeceğini söyledi.

Putin, Xi ile yaptığı görüşmenin ardından söylenenlere atıfta bulunarak, "Bütün bunlar olursa, Batı topluca nükleer bileşenli silahları kullanmaya başladığı göz önüne alındığında, Rusya'da buna göre yanıt vermek zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu, Rusya ile batı arasında potansiyel bir “nükleer çarpışma”nın her zamankinden daha yakın olduğunu söyledi. Shoigu ayrıca; Rusya, kendi Svinets-2 seyreltilmiş uranyum tank mermilerine sahiptir ifadelerine yer verdi.
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İngiltere, Rusya'yı "kasıtlı olarak yanlış bilgilendirmeye çalışmakla" suçladı. İngiltere Savunma Bakanlığı, seyreltilmiş uranyumun "nükleer silahlar ve türevleriyle hiçbir ilgisi olmadığını" söyledi ve bunun Rusya da dahil olmak üzere ordular tarafından kullanılan "standart bir bileşen" olduğunu dile getirdi. Sözcü, "Rusya bunu biliyor" diye de ekledi.

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