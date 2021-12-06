Putin imzaladı! Rusya'da asgari ücret belli oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2022 yılında asgari ücreti 13.890 rubleye çıkaran yasayı imzaladı. 2021 yılında ise asgari ücret 12.792 rubleydi.

Asgari ücret 13.890 rubleye çıktı

Rusya'da asgari ücret belli oldu. Söz konusu yasayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imzaladı. Böylece Rusya'da 2022 yılındaki asgari ücret 13.890 rubleye çıkmış oldu. 2021 yılında ise asgari ücret 12.792 rubleydi.

Kasımda yapılan bir toplantıda Putin, 2022 bütçe taslağına dahil edilen yüzde 2,5'lik yaşama ücretinin endekslenmesinin, ülkedeki enflasyonun hızlanması nedeniyle yetersiz olduğunu söylemişti.

Konu hakkında açıklama yapan Putin, emekli maaşlarına ek ödemeler ve çocuklu ailelere yapılan ödemeler gibi birçok sosyal yardımın geçim ücretinin büyüklüğüne bağlı olduğuna dikkat çekti.