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Dünya Putin için ‘kanser’ ve ‘suikast’ iddiası
Dünya

Putin için ‘kanser’ ve ‘suikast’ iddiası

Amerikan istihbarat raporuna göre Rus lider çok hasta ve nisan ayında kan kanseri tedavisi gördü. Aynı raporda yer alan diğer bir iddiaya göre; Putin mart ayında bir suikast girişiminden kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 11:08:00 -
Putin için ‘kanser’ ve ‘suikast’ iddiası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlığı ile ilgili dedikodular, uluslararası basına yansımaya devam ediyor. Amerikan Newsweek dergisinin ulaştığı son ABD istihbarat raporuna göre; “Putin kesinlikle hasta.” İddiaya göre Putin; nisan ayında kan kanseri tedavisi gördü.

Putin’in sağlığına ilişkin kapsamlı istihbarat kaynaklarına erişen yetkililer; Rus liderin durumunun parlak olmadığını söyledi.

ABD’li istihbarat yetkilileri, Putin’in iktidardaki gücünün azaldığını kaydederken; Putin’in iktidarı kaybedeceği konusunda giderek daha fazla paranoyaklaştığını ve mart ayında bir suikast girişiminden kurtulduğunu iddia etti.

3 aylık ömrü kaldı iddiası

İngiliz basını da Rus lider Putin’in kanser olduğu iddiasını bir kez daha gündeme getirip, doktorların Putin’e biçtiği ömrü sayfalarına taşımıştı. Daily Mirror gazetesinin haberine göre, doktorları Rus lidere en fazla 3 yıl ömür biçmişti. İngiliz gazete haberi, Rusya’nın devlet iç güvenlik kurumu olan Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) görev alan bir ajana dayandırmıştı.

Lavrov’dan yalanlama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise; “Putin’i ekranlardan gözlemleyebilir performansını okuyabilir, duyabilirsiniz. Mantıklı insanların bu adamda (Putin) hastalık ya da halsizlik belirtileri görebileceğini sanmıyorum” demişti.

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