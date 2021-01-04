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Dünya Putin hükümete talimat verdi
Dünya

Putin hükümete talimat verdi

Rusya Lideri Vladimir Putin, hükümete koronavirüs aşısı yaptıran vatandaşlara sertifika verilmesi konusunu değerlendirmesi yönünde talimatta bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 15:32:00 -
Putin hükümete talimat verdi

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin hükümetten Rus aşılarının vurulduğu vatandaşlara sertifika verilmesiyle ilgili konuların değerlendirilmesini istedi.

Putin’in talimatında, vatandaşların ülkeye giriş-çıkışları ve başka ülkelere girişleri için bu belgelerin uluslararası anlamda tanınması konusunun incelenmesi de yer aldı.

Rus liderin Başbakan Mihail Mişustin’i sorumlu olarak atadığı konuyla ilgili raporun 20 Ocak’a kadar sunulması gerekiyor.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülke genelinde yeni tip koronavirüs salgınına karşı aşı yaptıranların 1 Ocak'tan itibaren devlet hizmetleri sitesi üzerinden sertifika alabileceklerini belirtmişti.

Muraşko ayrıca 800 binden fazla vatandaşa aşı vurulduğunu ifade etmişti.

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