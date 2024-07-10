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Dünya Putin, Hintlilerin terhisini kabul etti! Modi araya girdi! Rusya'nın kapısını çaldı: Hintliler için erken terhis sözü
Dünya

Putin, Hintlilerin terhisini kabul etti! Modi araya girdi! Rusya'nın kapısını çaldı: Hintliler için erken terhis sözü

Yeniakit Publisher
2024-07-10 21:12:00 - 2024-07-10 21:22:07
Putin, Hintlilerin terhisini kabul etti! Modi araya girdi! Rusya'nın kapısını çaldı: Hintliler için erken terhis sözü

Çok sayıda Hintli yurttaşın kandırılarak Rusya ordusuna alındığı iddia edilmişti! Hindistan, Ukrayna'da savaşan Hintlilerin erken terhis edilmesi için Rusya'dan taahhüt aldığını bildirdi.

Rusya, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Moskova'daki görüşmesinin ardından ordusunda görev alan tüm Hindistan yurttaşlarını terhis etmeyi "büyük ölçüde kabul etti".

Geçen ay, Hindistan Dışişleri Bakanlığı, iki Hintli Ukrayna'da savaşırken öldükten sonra, Rus ordusunda çalışmaları için sözde "yanlış yönlendirilen" yurttaşlarını askere almayı "doğrulanabilir şekilde durdurmasını" talep etmişti. Martta da iki Hintli öldürülmüştü.

Haber ajansı PTI, isimsiz kaynaklar vererek, Modi'nin pazartesi günü Putin'in kendisini ağırladığı özel bir akşam yemeğinde konuyu dile getirdiğini bildirdi.

Salı günkü resmi görüşmelerden sonra Rusya'nın Hintlilerin tamamını ordusundan terhis etme kararını resmen duyurması bekleniyordu.

Hindistan, yurttaşlarını Rusya'da iş arayışlarında "dikkatli olmaları" yönünde uyarırken, Moskova'dan ordusunda çalışan tüm Hintlileri terhis etmesini ve emniyetli bir şekilde dönmelerini güvenceye almasını talep etmişti.
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Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, 20 kadar kişinin geri dönmek için yardım istediğini söylemişti.

The Hindu'daki bir habere göre, neredeyse 100 Hintli yurttaş Rus ordusuna alındı ve çoğu, ajanlar tarafından "ordu güvenliği yardımcıları" olarak çalışmak üzere kandırıldı.

Geçen aylarda, Batı eyaletleri Pencap ve Haryana'da asker üniforması giyen bir grup erkek, Ukrayna savaşında savaşmaları için kandırıldıklarını iddia ettikleri bir video çekmişti.

Mayısta Hindistan polisi, yüksek kazançlı işler teklif ederek Ukrayna savaşına katılmaları için işçileri kandıran bir insan kaçakçılığı örgütüyle bağlantısı olduğu iddia edilen 4 kişiyi tutuklamıştı.

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Başbakan olarak üçüncü kez göreve başladığından beri Rusya'ya ilk iki taraflı ziyaretini gerçekleştiren Modi, Pazartesi gecesi Putin tarafından karşılandı.

Modi Twitter/X'deki paylaşımında "Hindistan ve Rusya arasındaki dostluğu şüphesiz daha da güçlendirecek yarınki görüşmeleri sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Rus lideri, Kremlin'deki resmi görüşmeler öncesinde Modi'ye bir golf arabasıyla Moskova'nın dışındaki evini gezdirdi.

Salı günü Moskova'da Hint diasporası hakkında konuşan Modi şöyle dedi:
Hindistan'ın Rusya'yla ilişkisi karşılıklı güven ve saygıya dayalı.

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