Putin, Hafter’e 8 uçak gönderdi! Amaçları Türkleri vurmak

Mehmet Aydın

Libya’da Türkiye destekli meşru ordunun terörist Hafter’e karşı büyük başarılar elde etmesi Rusya’yı çıldırttı... Rusya; Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, Fransa, Ürdün, Esed rejimi, İsrail ve Yunanistan’dan Hafter’e daha fazla destek verilmesini isterken kendisi de teröristlere en az 8 savaş uçağı gönderdi. Hafter’e verilen Rus Pantsir hava savunma sistemlerinden en az 8’inin imha edilmesiyle dünyada büyük imaj kaybı yaşayan Putin’in askeri yetkililere bizzat talimat verip, Libya’daki Hafter güçlerinin uçakların yanı sıra uzman subaylarla da desteklenmesini istedi.

Libyalı Bakan açıkladı

ABD kanalı Bloomberg’e konuşan Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Rusya’nın Hafter’e en az 8 savaş uçağı gönderdiğini söyledi. Başağa, Rusya’nın Suriye’deki Hımeymim hava üssünden kalkan Sovyet yapımı en az 6 “Mig-29” ve 2 “Su-24” savaş uçağını Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e ulaştırdığını bildirdi.

Rusya’nın yalanlama yapmadığı açıklama sonrası, Hafter milislerine bağlı hava unsurları da, ülkedeki “Türk hedeflerine karşı Libya tarihindeki en büyük hava harekatını başlatacaklarını” öne sürdü.

Türkiye, Rus uçaklarına karşı F-16’ları kullanacak iddiası

Türk Dışişleri, “Libya’daki Türk unsurlarının hedef alınması halinde bunun çok ağır sonuçları olacağını ve darbeci Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğimizi hatırlatıyoruz” dedi.

Ayrıca Libya basınında, Rus uçaklarının kullanılması halinde Türkiye’nin F-16’ları sahaya süreceği iddia edildi.

Erdoğan’a selam olsun

Libya hükümeti, orduya bağlı hava unsurları tarafından imha edilen Hafter milislerine ait Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemlerinden birisini başkent Trablus’ta sergiledi. Libya 17 Şubat devriminin simgelerinden Şehitler Meydanı’nda getirilen Pantsiri görmek için binlerce Libyalı meydana akın etti.

Libyalı Yusuf Hammude, Libya ordusu kahramanlarını kazandıkları zaferlerden dolayı tebrik etmek ve onların sevinçlerine ortak olmak için Şehitler Meydanı’na geldiğini söyledi.

Libyalı kahramanların 72 saatte 8 Pantsir’i imha ettiğini anlatan Hammude, bu zaferin her şeyden önce Allah’ın yardımıyla kazanıldığını, Libya halkının da diğer halklar gibi özgür bir şekilde yaşama hakkına sahip olduğunu belirtti.

“Bize yardım edenleri Allah muvaffak eylesin” diyen Hammude, “Lider Erdoğan’a selam olsun, kimse yardım etmezken o bize tam zamanında yardım elini uzattı. Ona duacıyız” dedi.