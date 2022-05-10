Putin geçit töreninde kullanmıştı! Bayraktar imha etti

Ukrayna ordusu, 24 Şubat'ta başlayan savaştaki en önemli saldırılardan birini gerçekleştirdi. Bayraktar TB2 SİHA, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in donanma kuvvetlerini denetlerken ve geçit törenlerinde kullandığı beyaz renkli botu Karadeniz'de bulunan Yılan Adası yakınlarında lazer güdümlü bombayla vurdu.

Putin kullanıyordu

Rusya devlet başkanı Putin, Bayraktar TB2'nin vurduğu botu Sivastopol ve St. Petersburg'da donanmaya ait filoları denetlerken kullanıyordu. Putin donanma ziyaretlerinde konuşma yapmak için kullandığı botu askeri geçit törenlerinde de kullanıyordu.

8 Bottan 5'i imha edildi

Ukraine Now Telegram kanalı da vurulan botun Putin tarafından kullanıldığını doğruladı. Rusya'nın savaşın başlangıcında sekiz Raptor tipi botu olduğu ve bunlardan beşinin Ukrayna tarafından imha edildiği tahmin ediliyor.

Bayraktar TB2 SİHA'lar birkaç gün önce yine Yılan Adası'nda iki botu ve adaya asker indiren bir helikopteri füzelerle vurmuştu.