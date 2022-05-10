  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Putin geçit töreninde kullanmıştı! Bayraktar imha etti
Dünya

Putin geçit töreninde kullanmıştı! Bayraktar imha etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri geçit törenlerinde kullandığı beyaz renkli bot, Bayraktar TB2 SİHA'sı tarafından imha edildi. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 15:59:00 - 2022-05-10 16:52:41

Ukrayna ordusu, 24 Şubat'ta başlayan savaştaki en önemli saldırılardan birini gerçekleştirdi. Bayraktar TB2 SİHA, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in donanma kuvvetlerini denetlerken ve geçit törenlerinde kullandığı beyaz renkli botu Karadeniz'de bulunan Yılan Adası yakınlarında lazer güdümlü bombayla vurdu.

Putin kullanıyordu

Rusya devlet başkanı Putin, Bayraktar TB2'nin vurduğu botu Sivastopol ve St. Petersburg'da donanmaya ait filoları denetlerken kullanıyordu. Putin donanma ziyaretlerinde konuşma yapmak için kullandığı botu askeri geçit törenlerinde de kullanıyordu.

8 Bottan 5'i imha edildi

Ukraine Now Telegram kanalı da vurulan botun Putin tarafından kullanıldığını doğruladı. Rusya'nın savaşın başlangıcında sekiz Raptor tipi botu olduğu ve bunlardan beşinin Ukrayna tarafından imha edildiği tahmin ediliyor.

Bayraktar TB2 SİHA'lar birkaç gün önce yine Yılan Adası'nda iki botu ve adaya asker indiren bir helikopteri füzelerle vurmuştu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay