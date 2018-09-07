Putin: Erdoğan'ın teklifiyle silahları bırakma çağrısı yaptık
Tahran'daki Suriye zirvesinde konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teklifiyle Suriye'de taraflara silahları bırakma çağrısı yaptıklarını söyledi.07 Eylül 2018 Cuma 15:43
Tahran'daki tarihi Suriye zirvesine Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Putin katıldı. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teklifi sonrası Suriye'de taraflara silahları bırakma çağrısında bulunduklarını söyledi.
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