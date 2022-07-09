Putin, düşmanı Abe için taziye gönderdi
Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo’nun suikastla öldürülmesi sonrası dünya lidelerinden tepkiler peş peşe geldi.
Japonya’nın mevcut en büyük düşmanı Rusya’da Devlet Başkanı Putin, Abe’nin ailesine telgraf göndererek, Abe’nin “seçkin devlet adamı” olduğunu belirterek taziyelerini iletti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da “Abe’ye yönelik düzenlenen saldırıyı sert şekilde kınıyoruz” dedi. ABD Başkanı Biden, büyük üzüntü duyduğunu belirtip olayı “trajedi” olarak değerlendirdi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Abe’ye yönelik alçakça saldırı nedeniyle dehşete düştüğünü ve üzüntüyü duyduğunu dile getirdi. Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, “Abe’nin vurulduğu haberi beni şok etti” dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, menfur saldırı karşısında şok olduğunu belirtti. İtalya Başbakanı Draghi, “İtalyan Hükümeti, Abe’ye yönelik suikastı sert şekilde kınıyor” dedi. Çin Dışişleri “şoka uğradıklarını” belirtti.