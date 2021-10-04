Putin ‘durdurulamaz’ demişti! Rusya füzeyi ateşledi

Rusya, hipersonik Tsirkon füzesinin ilk defa denizaltıdan fırlatıldığı bir tatbikat yaptığını duyurdu. Devlet Başkanı Putin söz konusu füzeleri "durdurulamaz" diye nitelendirdi.

Rusya geliştirdiği hipersonik füzesini bugün ilk kez bir nükleer denizaltıdan başarıyla test ettiğini duyurdu. Füzenin 9 March hızında olduğunu ve tüm Batı savunmalarından kaçabileceğini belirten Moskova Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Rusya ordusu, Tsirkon füzesinin Severodvinsk nükleer denizaltısında ateşledi ve Barents Denizi'nde bir hedefi başarıyla vurdu. Yayınlanan videoda ateşlenen füzenin gece saatlerinde gökyüzünü aydınlattığı görülüyor.

Zamanlama manidar

Rusya'nın duyurusu, geçen hafta Pentagon'un ABD'nin ses hızının beş katından daha hızlı hız yapabilen hava soluma hipersonik bir silahı test ettiğini duyurmasının ardından geldi. Tsirkon füzeleri şimdiye dek gerçekleştirilen denemelerde hep su yüzeyindeki gemilerden fırlatılmıştı.

Putin duyurdu: Durdurulamaz

Füze, Başkan Vladimir Putin tarafından övülen yeni nesil Rus silah teknolojisinin bir parçası. Putin, 2018'de yaptığı konuşmasında hipersonik füzelerin bin kilometre menzilde denizde ve karadaki hedefleri vurabildiğini açıklamıştı.

Yeni füzeyi 'Durdurulamaz ve yenilmez' olarak tarif eden Putin yeni silahları ile dünyanın neredeyse her noktasını vurabilecekleri ve ABD yapımı bir füze kalkanından kurtulabilecekleri konusunda ısrarlı.