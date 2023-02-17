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Ekonomi Putin doğalgazda çarpıcı adımı işaret etti! Gazprom'un uzun vadeli planları Rusya'nın ulusal çıkarlarını karşılıyor
Ekonomi

Putin doğalgazda çarpıcı adımı işaret etti! Gazprom'un uzun vadeli planları Rusya'nın ulusal çıkarlarını karşılıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet petrol şirketi Gazprom'un 30. kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada, "Gazprom'un uzun vadeli planları her zaman geleceğe yönelik, hatta on yıllar sonrasına yönelik. Bu da çok kutuplu dünyanın egemen merkezlerinden büyük bir güç olarak Rusya'nın ulusal çıkarlarını karşılıyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 16:02:00 - 2023-02-17 16:11:34
Putin doğalgazda çarpıcı adımı işaret etti! Gazprom'un uzun vadeli planları Rusya'nın ulusal çıkarlarını karşılıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus devlet petrol şirketi Gazprom'un 30. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen toplantıya video konferans yoluyla katıldı. Gazprom'un ülke ekonomisine katkısından ve istihdam desteğinden bahseden Putin, "Dünyaca tanınan şirketimiz Gazprom'un 30. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Gazprom, Rusya'nın en büyük, lider şirketlerinden biri olmasının yanı sıra gaz rezervleri, üretim ve tedarikinde de dünya lideridir. Yaklaşık yarım milyon (490 bin) çalışanı olan Gazprom'u tebrik etmekten mutluluk duyuyorum. Gazprom, kurulduğu 1990 yıllarının başından beri en zengin gaz yataklarını, kentleri, kasabaları, dünya çapında önemli enerji yollarını inşa etti" dedi.

"Gazprom'un uzun vadeli planları Rusya'nın ulusal çıkarlarını karşılıyor"

Gazprom'un tüm engellemelere rağmen ilerleyişine devam ettiğini ve Rusya'nın ulusal çıkarları için faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Putin, "Açık konuşmak gerekirse haksız rekabet, gelişimini engellemeye ve kısıtlamaya yönelik dışarıdan gelen doğrudan girişimlere rağmen Gazprom ilerliyor ve yeni projeler üretmeye devam ediyor. Gazprom'un uzun vadeli planları her zaman geleceğe yönelik, hatta on yıllar sonrasına yönelik. Bu da çok kutuplu dünyanın egemen merkezlerinden büyük bir güç olarak Rusya'nın ulusal çıkarlarını karşılıyor" şeklinde konuştu.
Putin, "Gazprom'un yeni projeleri, uzmanların detaylı analizleri ve küresel pazarlardaki değişim trendleri ile ilgili tahminler üstünden şekillendiriliyor. Söz konusu analizler, geçmişte olduğu gibi gazın çok uzun bir süre daha çok değerli bir kaynak, gerçek bir servet olduğunu söylüyor" dedi. Putin'in konuşmasının ardından Gazprom yöneticileri Baltık'taki boru hattı bölgelerinden Uzak Doğudaki boru hatlarına kadar birçok noktadan Putin'e canlı bağlantı ile çalışmalarını aktardı.

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