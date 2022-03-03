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Dünya Putin destekçisi Ukraynalı belediye başkanı ölü bulundu
Dünya

Putin destekçisi Ukraynalı belediye başkanı ölü bulundu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini doğru bulduğunu açıklayan Ukrayna'nın Kreminna şehrinin Belediye Başkanı Vlodymyr Struk, evinden kaçırılıp kafasına ateş ederek öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 17:23:00 -
Putin destekçisi Ukraynalı belediye başkanı ölü bulundu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 8. güne girildi. Çatışmalar tüm şiddetiyle birçok şehirde devam ederken iki ülke heyetleri bugün Belarus'ta ikinci kez müzakere masasına oturma kararı aldı. Bölgede yaşanan gerilim artarken gün içerisinde yaşanan olayda, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Kreminna şehrinin Putin destekçisi Belediye Başkanı Vlodymyr Struk, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini doğru bulduğunu açıklamasından sonra evinden kaçırıldı. Evinden kaçırıldıktan kafasına ateş edilerek öldürülen belediye başkanının cesedi yol kenarında bulundu.

Hain ilan edildi

Ukrayna İçişleri Bakanı Yardımcısı Anton Gerashchenko, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Ukrayna'nın bir haini azaldı. Eski Luhansk Bölgesel Konseyi üyesi, Kreminetsk OTG eski başkanı ölü bulundu" ifadelerine yer verdi. Vlodymyr geçen hafta yaptığı açıklamada Rus işgaline destek vermiş ve beraber çalıştığı arkadaşlarını Rusya ile iletişim halinde bulunmaya davet etmişti.

8 yıldır hükümetle çalışmıyordu

İçişleri Bakanı Yardımcısı Anton yaptığı açıklamanın devamında, 8 yıl önce Rus ayrılıkçılarının Donetsk ve Luhansk şehirlerini kontrol altına almasının ardından hükümet olarak belediye başkanı ile çalışmadıklarını açıkladı.

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