Putin bırakacak iddiasına yalanlama

Daily Mail’in Moskova’daki kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayandırılan haberde, Putin, 2012 yılından bu yana Parkison hastalığının pençesinde olduğu ve Ocak ayının sonunda devlet başkanlığı görevini bırakacağını ileri sürüldü. Haberde, Rus lider Putin’in zaman zaman sağ kolunda beliren bulguların Parkinson hastalığına işaret edildiği iddia edildi.



Ancak Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in sağlık durumunun kötüleştiği ve istifa edeceği yönündeki iddiaları yalanlayarak, “Hayır Putin’in sağlığı mükemmel ve istifa etmeyecek” dedi.



Ömür boyu dokunulmazlık aldı



Bu arada; Putin’e dokunulmazlık sağlayacak ömür boyu senatör unvanı için yasa tasarısının hazırlandığı açıklandı. Yasa tasarısının eski devlet başkanlarına yaşamları boyunca işledikleri herhangi bir suç için cezai kovuşturmaya karşı dokunulmazlık sağlayacağı belirtiliyor. Bu durumun Putin’in görevi bırakabileceği anlamına geldiği de iddia edildi.