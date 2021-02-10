Putin açıkladı: Macron teklifimizi reddetti

Putin, Rus kitle iletişim araçlarının genel yayın yönetmenleriyle görüşmede, Navalnıy’ın zehirlendiği iddiası ortaya atıldıktan hemen sonra, alınan numunelerin incelenmesi konusunda yardım teklif ettiğini söyledi. Rus lider, Macron ile görüşmede, Rus uzmanların Avrupa’ya giderek yabancı mevkidaşlarıyla birlikte numuneleri incelemeye hazır olduğunu söylediğini belirterek, “Eğer bilim insanları bir şeyler bulursa Rusya’da kamu davası açılır” dedi.

Başka seçenekler de sunduğunu dile getiren Putin, yabancı uzmanların Rusya’ya gelerek getirilen numuneleri burada incelemelerini teklif ettiğini, ama Macron’un bu teklifi reddettiğini söyledi.

Putin, sonuç olarak Rus tarafının, işbirliğine hazır olmasına rağmen, yaptığı başvurulara Almanya ve Fransa’dan yanıt alamadığını da sözlerine ekledi.

Navalnıy, 20 Ağustos’ta Rusya’nın Tomsk şehrinden Moskova’ya giderken uçakta fenalaşmış, Omsk şehrine yapılan acil inişin ardından hastaneye kaldırılmış, yapılan testlerde zehir izine rastlanmamıştı. Ancak muhalifler, Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiğini öne sürmüştü.

Navalnıy, 22 Ağustos’ta Omsk’tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmiş ve orada yapılan testlerin ardından muhalif liderin Noviçok maddesiyle zehirlendiği iddia edilmişti. Navalnıy, 32 günlük tedavi sürecinin ardından 23 Eylül’de taburcu olmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, analiz sonuçlarının paylaşılması için Alman makamlara defalarca başvurduklarını, ama hiçbir yanıt alamadıklarını belirterek bu durumun, ‘zehirlenme’ olayının mizansen olduğunu gözler önüne serdiğini söylemişti.