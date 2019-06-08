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Putin açıkladı: ABD taktik değiştirdi

Eskiden serbest ticaret fikrinin propagandasını yapan dünyanın lider ekonomisi ABD’nin güçlü rakipler çıkınca taktik değiştirerek çeşitli yaptırımlara başvurduğunu belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yaklaşıma karşı olduklarını kaydetti.

08 Haziran 2019 Cumartesi 00:43
Putin açıkladı: ABD taktik değiştirdi

SPIEF 2019'da soruları yanıtlayan Putin, “Dünyanın temel lider ekonomisi, ki birçok göstergeye göre ABD lider olarak kalıyor, her zaman bize serbest ticaret ve uluslararası ekonomi arenasında demokrasi fikrinin propagandasını yapmıştır. Ancak bugün neler yaşandığını görüyoruz. Farklı bir politika uyguluyorlar. Güçlü rakipler ortaya çıkınca, ki bu rakipler giderek gücüne güç katıyor, ABD artık bu araçların kabul edilemez olduğunu düşünmeye başladı ve farklı yaptırımları, vergi savaşlarını devreye soktu” dedi.

Bu tür yaklaşımın çok büyük zarar verdiğini kaydeden Putin, uluslararası finans kuruluşlarının verilerine işaret ederek, yaptırımların bu hızla artarak devam etmesi durumunda, 2022 yılına doğru dünya ekonomisinin yüzde 2, küresel ticaretin de yüzde 17 gerileceğini söyledi.

Biz elbette bu tür gelişmelere karşıyız” diyen Putin, 2008-2009 küresel mali kriz sırasında, dünya ekonomisinin yine yüzde 2, küresel ticaretin de yüzde 10 gerilediğini hatırlattı.

Rus lider, forum katılımcılarına hitaben, “Eğer her şey böyle bugünkü gibi devam ederse burada oturan herkes büyük sorunlarla, muazzam kayıplarla karşı karşıya kalacak, işletmeler kayıplarla karşı karşıya kalacak” dedi.

Bu durumda kayıpların vatandaş yansıtılacağını söyleyen Putin, istihdam azalacağı ve sosyal harcamaların kısıtlanacağı uyarısında bulunarak, “Bunun çok negatif sonuçları olacak. Biz elbette buna karşıyız” ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 00:43
  1. SPIEF 2019
  2. Putin
  3. ABD

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