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Dünya Putin, 2022 yılındaki ilk dış gezisini Çin’e yapacak
Dünya

Putin, 2022 yılındaki ilk dış gezisini Çin’e yapacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2022 yılının ilk yurt dışı ziyaretini Çin’e gerçekleştirecek. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2022 yılındaki ilk dış ziyaretinin Beijing Kış Olimpiyat Oyunları’na katılmak üzere Çin’e gerçekleşeceğini kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 16:10:00 -
Putin, 2022 yılındaki ilk dış gezisini Çin’e yapacak

Yeni Akit/Ankara

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2022 yılının ilk yurt dışı ziyaretini Çin’e gerçekleştirecek. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2022 yılındaki ilk dış ziyaretinin Beijing Kış Olimpiyat Oyunları’na katılmak üzere Çin’e gerçekleşeceğini kaydetti.

Sözcü, Çin’in başkenti Beijing’in şu an itibarıyla Putin’in 2022 yılı dış gezi programındaki tek durak olduğunu belirtti. Çin’in 2022 Kış Olimpiyat Oyunları’na en iyi şekilde ev sahipliği yapacağına inandıklarına işaret eden Peskov, Çin’in salgınla mücadeleye büyük önem verdiğinin de altını çizdi.

Peskov, Çin’in organizasyon konusundaki becerisiyle dünyaya muhteşem bir etkinlik izleteceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

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