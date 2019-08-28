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Put Adam’a sansüre itiraz yağıyor

Üstad Necip Fazıl tarafından müstear isimle kaleme alınan Put Adam isimli esere yönelik yasak kararının “bilgiye erişim hakkını engel” olduğunu ileri süren tarihçi-yazar Hasret Yıldırım, kararın kaldırılması için itiraz dilekçesi verdi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:40
Put Adam’a sansüre itiraz yağıyor

 Faruk Arslan  İstanbul 

İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nin, Necip Fazıl tarafından müstear isimle kaleme alınan Put Adam isimli esere yönelik yasak kararına itiraz yağıyor. 5816 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu gerekçesiyle toplatılmasına karar verilen Put Adam kitabının suç teşkil etmediğini ve yasaklanmasının “bilgiye erişim hakkını engel” olduğunu ileri süren tarihçi-yazar Hasret Yıldırım, kararın kaldırılması için itiraz dilekçesi verdi.

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Hasret Yıldırım, 2019 Türkiyesi’nde hâlâ sansür ile bir takım hakikâtlerin üzerinin örtülmeye çalışıldığını belirtti. Yıldırım, “Her ortamda ifadeye hürriyet türküsü okuyup, vesikalı hakikâtleri haykıran ve M.Kemal’in ahbaplarından nakillerle derlenmiş bir kitabın yasaklanmasını kabullenemiyorum. Kitaba sansür uygulanmasına vesile olan 5816 sayılı kanun, ifade hürriyetinin önündeki en büyük engellerden biridir. Hükümet kanadının mevzu üzerinde ciddi bir çalışma yapması gerekmektedir” dedi.

Avukat Kerami Özdemir de Put Adam eseri hakkındaki toplatma kararının Anayasa ve AİHS’e aykırı olduğunu söyleyerek kitap sansürüne karşı mahkemeye itirazda bulunmuştu. Özdemir, kararı AYM ve AİHM’e de taşıyacaklarını bildirmişti.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:40
  1. İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Mahkemesi
  2. Necip Fazıl
  3. Put Adam
  4. 5816 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu
  5. tarihçi-yazar Hasret Yıldırım
  6. Akit
  7. Hasret Yıldırım
  8. M.Kemal
  9. Avukat Kerami Özdemir
  10. Anayasa
  11. AİHS
  12. AİHM
  13. AYM

YORUM YAZ

  • AliAli42 dk önce
    Bir zamanlar dolar da yasaktı. Lakin herkes istediği zaman ulaşabiliyordu. Yasakçi zihniyet bitmeli. Zorla bu millete bir şeyi sevdiremezsiniz. Onunbir Osm. Paşasí oldugunu hatasinin da(çogu chp şisirmesi) fedakarlığıninda bilinmesinde yarar var. By millet sadece hainleri dışlar. M .Kemalin hayatıni doğryca anlasín herkes.
  • Lat, Menat ve Uzza gibiLat, Menat ve Uzza gibi43 dk önce
    Atatürk'ü Allahın sevdiği kadar seviyorum...Post modern olup geri zekalığının farkında olmamak, sevdiklerinle haşrolmanı engellemez... Anlayana....
  • tuncay kahvecituncay kahveci59 dk önce
    5816 sayılı putu korumakanununuçıkarttığı içinadnan menderese hakkımıhelal etmiyorum...
  • Tata TongaTata Tonga59 dk önce
    İslam dünyasında yapılmadık soytarılık kalmadı... Taliban başka bir alem, ışıd başka bir alem, firavun Arap kralları başka bir alem... firavun Arap krallarına ses çıkarmayanlar soytarı oğlu soytarıdır, soytarının daniskasıdır...

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