0553 313 94 23

Pusu kurdu amcasının oğlunu öldürdü

Bursa’nın İnegöl ilçesine bahçesinden traktörüyle dönen bir kişi, kendisine pusu kuran amcasının oğlu olan tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 23:12
Pusu kurdu amcasının oğlunu öldürdü

Bursa’nın İnegöl ilçesine bahçesinden traktörüyle dönen bir kişi, kendisine pusu kuran amcasının oğlu olan tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.


Olay, Çayyaka Mahallesi ile Lütfiye Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. İddiaya göre, İsmail K., aralarında husumet bulunan ve bahçeden şeftali toplayarak traktörüyle evine gelen amcasının oğlu Ertuğrul K.’ye (41) virajlı yolda pusu kurdu. Şahıs traktörüyle seyir halinde olan amcasının oğlunu av tüfeğiyle vurdu. Kontrolden çıkan traktör yoldan çıkarak yamaca çarparak durabildi. Kanlar içerisinde kalan Ertuğrul K. hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şahıs kaçarak kayıplara karıştı. Yoldan geçerken cinayete şahit olan mahalleli olayı jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, yapılan incelemenin ardından Ertuğrul K.’nin cansız bedeni İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri cinayeti gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 23:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pazaryerinde yangın: 7 dükkan kullanılmaz hale geldi
    1. Pazaryerinde yangın: 7 dükkan..
    2. Kiloları yüzünden hayata küsen adam,..
    3. Bursa’da korkutan yangın
    4. Futbol dünyası şokta! Tribün lideri..
    5. Isparta'da Kurban Bayramı namazı saat..
    6. 2019 TFF Süper Kupa Finali:..
    7. Alman yıldız Toni Kroos takımındaki..
    8. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    9. Futbol: TFF Süper Kupa
    10. Trump'a Dayton'da "beyaz ırkçılık"..
    11. Babasını dövüp, “Senin gibi babanın..
    12. Hazırlık maçı: Alanyaspor: 2 -..
    13. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    14. Süper Kupa şampiyonu Galatasaray!
    15. Galatasaray, Akhisarspor'u 1-0 mağlup..
    16. Manchester City, Cancelo'yu transfer..
    17. (Özel haber) Allahyar’a büyük ilgi
    18. Iğdır Kurban bayramı namazı saati 2019..
    19. Türkiye'ye flaş çağrı: Size garanti..
    20. Pusu kurdu amcasının oğlunu öldürdü
    21. Medipol Başakşehir tur şansını zora..
    22. Mısırlı muhalif liderin gözaltı..
    23. ABD, Brexit'in ardından İngiltere ile..
    24. Maçın ardından
    25. Ersun Yanal: “Hücumda iyiyiz ama..
    26. ASKF Başkan Yardımcısı Akyer vefat etti
    27. Almanya'da camilere bombalı tehdit!..
    28. GÜNCELLEME - Gaziantep'te trafik..
    29. Nevşehir’de zincirleme kaza: 10 yaralı
    30. Kasımpaşa'da sezon hazırlıkları
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Davutoğlu ekibi tehdide başladı: Gereğini yaparız
    Davutoğlu ekibi tehdide başladı: Gereğini yaparız
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz