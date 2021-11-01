Pürüzsüz cilt için maske nasıl yapılır?

Pek çok kişi pürüzsüz bir cilt için çeşitli kozmetik ürünlerini kullanmaktadır. Bazen kozmetik ürünleri yerine doğal maskeler tercih edilir. Evde bulunan malzemelerle hazırlanan yenileyici ve pürüzsüz cilt maskeleri cildinizin ölü deriden arınmasını kolaylaştırır.

Pürüzsüz cilt için maske

Malzemeler:

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kaşık sıcak su

4 damla limon suyu

Uygulanışı

Pürüzsüz cilt için ne yapmalı diyenler uzmanların önerilerini araştırırlar. Biz de Suna Dumankaya’nın tarifini sizlere sunuyoruz. Pürüzsüz cilt için maske Suna Dumankaya tarafından sıkça gündeme gelmektedir. Bu maskelerden biri de 3 malzemeli önerimizdir. Tüm malzemeleri ufak bir kapta karıştırın ve makyajdan arınmış cildinize bu karışımı sürün. Pürüzsüz cilt için maske tarifi hazırlanıp uygulandıktan sonra temizleme aşaması da önemlidir. 5 dakika kadar cildinizde bekleyen maskeyi temizlemek için sabun kullanabilirsiniz. Önce ılık suyla ardından soğuk suyla cildinizi yıkayın ve düzenli olarak kullanmaya özen gösterin. Bu maske sayesinde ölü deriyi atıp cildin pürüzsüz olmasını sağlayabilirsiniz.