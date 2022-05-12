Pürüzsüz cildin sırrı: Patates maskesi tarifi ve patates maskesinin faydaları

Vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin olan patates ile hazırlanan patates maskesi; düzenli aralıklarla cilde uygulandığında ciltteki ton dengesizliklerini gideriyor, cildi güzelleştiriyor.

Peeling etkisi gösteren bu maske; cilt gözeneklerimizi derinlemesine temizliyor, cildimizi siyah noktalardan arındırıyor, gözeneklerimizi temizlemekle kalmayıp sıkılaştırıyor.

Pek çok cilt bakım uzmanı tarafından bayanlara önerilen patates maskesinin faydaları arasında ciltteki şişlikleri dindirmek, morlukların görünümünü iyileştirmek, cilt lekelerini gidermek de bulunuyor.

Bayanlar tarafından daha çok göz altı bölgesindeki morluk ve kırışıklıkları hafifletme ve önlemede kullanılan patatesin kendisinin yanı sıra suyu da cildi güzelleştirici ve gençleştirici bir etki gösteriyor.

Patates Maskesinin Faydaları

Patates maskesi tarifi vermeden önce sizlere patates maskesinin cilde faydalarından bahsederek yazımıza başlamak istiyorum.

B, C vitaminleri, kalsiyum, demir, protein ve potasyum açısından oldukça zengin bir besin olan patates maskesinin cildimize sunduğu en önemli katkıları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

Cildi nemlendiriyor

Vitamin ve mineral deposu olan patates, bileşenlerindeki vitamin ve mineraller sayesinde cildin günlük nem ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılıyor.

Direk olarak cilde uygulanan patates ve patates suyu, kuru ve hassas ciltleri nemlendiriyor. Aynı zamanda ciltte aşırı sebum üretimini de kontrol altına alıyor.

Yani kuru ciltlerin yanı sıra yağlı ciltler tarafından da kullanılabiliyor.

Kuru ve tahriş olmuş cildinizi toparlamak ve daha ışıltılı görünmesini sağlamak adına düzenli bir şekilde cildinize patates maskesi uygulayabilirsiniz.

Cilt lekelerini gideriyor

Patates maskesi ve patates suyu; bileşenlerindeki aminoasitler sayesinde ciltteki koyu kahve lekelerin, güneş lekelerinin, ciltte sonradan beliren çillerin rengini açıyor. Cilde doğal bir parlaklık vermenin yanı sıra cildin kendi rengine kavuşmasına yardımcı oluyor.

Göz altı bölgesine sürüldüğünde ise göz altı ve çevresindeki morluk, şişlik ve lekelenmeyi önlüyor.

Sivilce ve akneleri yok ediyor

Doğal bir anti-inflamatuar ve antibakteriyel olan patates maskesi; ciltte sivilce ve akne oluşumuna neden olan bakterileri yok ediyor, iltihaplanmayı tedavi ediyor.

Sivilce ve akne tedavisinde en az kaliteli bir sivilce kremi kadar başarılı oluyor.

Aynı zamanda ciltte yeni sivilce, akne ve siyah nokta oluşum riskini en aza indirgiyor.

Cilt rengini açıyor

Ciltteki koyulaşmalara, kararmalara oldukça iyi gelen bu maskenin faydaları arasında cilt rengini en az birkaç ton açmak da bulunuyor.

Daha beyaz, aydınlık bir cilde kavuşma hayalinize patates maskesi sayesinde kısa bir sürede kavuşabilmeniz mümkün!

Yaraları iyileştiriyor

Ciltteki sivilce, akne ve yara izlerini iyileştiren patates maskesi; antioksidan ve anti bakteriyel özelliği sayesinde ciltteki hafif sıyrık, çizik ve yaraların daha hızlı bir şekilde iyileşmesine öncülük ediyor.

Yaraların mikrop kapmasını önlemenin yanı sıra ciltteki morlukları, şişlikleri, kızarıklıkları ve tahrişi doğal bir şekilde tedavi ediyor.

Patates Suyunun Cilde Faydaları

Patates suyu ile hazırlanan cilt maskeleri de tıpkı patates maskesi gibi cildi güzelleştiriyor, sıkılaştırıyor ve gençleştiriyor.

Patates suyu, kırışıklık oluşumunu en aza indirgeyerek, erken yaşlanma belirtileri ile karşılaşmanızın önüne geçiyor

Porselen gibi pürüzsüz ve sorunsuz bir cilde kavuşabilmenizi sağlayan patates suyu ile cilde yapılan tonik; cildi makyaj kalıntılarından, kirden ve toksinlerden arındırarak, cildi rahatlatıyor.

Patatesin suyunu sıkıp, elde ettiğiniz bu suyu bir sprey şişesine koyarak, doğal bir tonik hazırlayabilir, hazırladığınız bu tonik ile geceleri yatmadan önce cildinizi silebilirsiniz.

Patates suyu ile elde ettiğiniz suyu sabahları da cildinize makyaj öncesinde uygulayabilirsiniz.

Patates Maskesi Tarifi

Patates maskesini hazırlarken mutlaka cilt tipinizi de göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Cilt probleminize yönelik malzemelerle hazırlanmış maskeyi düzenli bir şekilde cildinize uyguladığınızda maskeden kısa bir sürede gözle görülür bir sonuç elde edebilirsiniz.

Bayanlar tarafından en çok tercih edilen, cilt bakım uzmanlarının önerdiği patates maskesi tariflerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

Cilt Lekelerini Gideren Patates Maskesi Tarifi:

Özellikle yaşımızın ilerlemesine bağlı olarak cildimize yerleşen güneş lekelerine, çillere ve renk koyulaşmalarına iyi gelen bu maskeyi cildinizdeki erken yaşlanma belirtilerine savaş açmak adına da tercih edebilirsiniz.

Malzemeler:

1 adet küçük boy patates

1 yemek kaşığı elma sirkesi

1 adet küçük boy salatalık

Hazırlanışı:

Öncelikle patatesi ve salatalığı güzelce yıkayın, soyun ve rendeleyin.

Bu iki malzemeyi küçük bir kasede iyice karıştırın.

Karışımın üzerine elma sirkesini de ilave ederek, son bir kez güzelce karıştırın.

Bir makyaj pedi ya da pamuk yardımıyla maskeyi tüm yüzünüze, özellikle de cildinizdeki lekelerin üzerine bolca sürün.

20 dakika bekledikten sonra cildinizi bol ılık suyla durulayın.

Bu maskeyi haftada 1-2 sefer cildinize uygulayabilirsiniz. Cilde canladıran ve yenilen bu maske ayrıca cilt sorunlarına karşı oldukça etkilidir.

Akne ve sivilceleri yok eden patates maskesi tarifi Suna Dumankaya:

Güzellik uzmanı Suna Dumankaya’nın yağlı ciltlere önerdiği bu maske sayesinde cildinizdeki akne ve sivilcelerle mücadele edebilir, cildinizdeki aşırı sebum üretimini durdurabilirsiniz.

Malzemeler:

1 adet patates

Bir tatlı kaşığı bal

Hazırlanışı:

Bir adet patatesi blenderdan geçirin ardından da suyunu çıkarın. Elde ettiğiniz patates suyuna bir tatlı kaşığı hakiki bal ilave edin. Gece yatmadan önce cildinizdeki sivilce ve aknelerin üzerine bu karışımı sürün. Ertesi sabah uyandığınızda cildinizi bol ılık suyla durulayın. Haftanın 5 günü bu işlemi tekrarlayın. Düzenli olarak cilde uygulandığında etkisini ortaya çıkarır.

Peeling Etkisi Gösteren Patates Maskesi:

Ciltte kan akışını hızlandırarak, ciltte yeni hücre oluşumunu teşvik eden, böylelikle cildin en üst katmanındaki ölü hücreleri cildimizden uzaklaştıran bu maskeyi haftada bir iki sefer cildinize uygulayabilirsiniz.

Malzemeler:

1 adet küçük boy çiğ patates

Hazırlanışı:

Patatesi soyun ve blenderden geçirin. Püre kıvamına gelen patatesi tüm yüzünüze nazik hareketlerle masaj yaparak sürün. 10 dakika bekledikten sonra cildinizi bol suyla durulayın. Cilde peeling etkisi yaratan bu maskeyi haftada 1 yada 2 defa uygulayabilirsiniz.

Kuru ciltler için patates maskesi tarifi:

Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya’nın önerdiği bu maskeyi kuru ve hassas, pullanmaya meyilli bir cilde sahipseniz hemen denemeye başlayabilir, cildinizdeki aşırı kuruma, pullanma derdinden kurtulabilirsiniz.

Malzemeler:

½ adet patates

1 tatlı kaşığı lor peyniri

Hazırlanışı:

Patatesi rendeledikten sonra uygun bir kasede lor peyniri ile karıştırın.

Karışımı ince bir tabaka halinde nazik hareketlerle tüm cildinize sürün.

20 dakika bekledikten sonra cildinizi bol suyla durulayın.

Kuru cildi nemlendiren ve canladıran patates maskesi tarifi eğer cildiniz kuru ve solgun ise çok işe yarayacaktır.

Yağlı Ciltler için Patates Maskesi:

Aşırı yağlı bir cilt tipine sahipseniz; cildinizdeki sebum miktarını kontrol altında tutmak, aşırı sebum üretimini durdurmak, akne ve sivilce oluşumunu azaltmak adına bu maskeye bir şans verebilirsiniz.

Malzemeler:

½ çay bardağı kara üzüm suyu

½ çay bardağı limon suyu

½ çay bardağı patates suyu

Hazırlanışı:

Her üç malzemeyi bir kasede karıştırın.

Geceleri yatmadan önce bu maskeyi cildinize sürün.

Sabah uyandığınızda cildinizi ılık suyla durulayın.

Yağlı cildin yağ oranını dengeleyen patates maskesi tarifi mutlaka yüzünüze sürmeden önce bilekleriniz de test ederek uygulanması gerekmektedir.

Güneş lekelerini yok eden patates maskesi Suna Dumankaya

Özellikle yaz aylarında güneşin zararlı UV ışınlarına maruz kalan cildimize zamanla güneş lekeleri iyice yerleşiyor.

Güneş lekeleriyle mücadele aşamasında güzellik uzmanı Suna Dumankaya’nın oldukça pratik bir şekilde hazırlanan bu maske tarifini deneyebilirsiniz.

Malzemeler:

1 adet orta boy patates

1 yemek kaşığı süt

1 çay kaşığı hakiki zeytinyağı

Yeterli miktarda yulaf unu

Hazırlanışı:

Patatesi rendeledikten ve çatalla iyice ezdikten sonra diğer malzemelerle de karıştırın. Karışımı tüm yüzünüze sürün. 25 dakikalık bekleme süresi dolduğunda cildinizi bol ılık suyla yıkayabilirsiniz. Patates maskesi güneş lekeleri için etkili maske tariflerinden biridir. Düzenli olarak uygulandığında güneş lekelerini yok eder.

Göz Altı Morlukları için Patates Maskesi:

Göz altı morluklarınızı ve göz çevrenizdeki halkaları hafifletmek adına bu maskeyi deneyebilirsiniz.

Malzemeler:

1 adet küçük boy patates

6 adet taze nane yaprağı

Hazırlanışı:

Patatesi rendeleyin ve blendere atın. Blendere taze nane yapraklarını da ilave edin. Her iki malzemeyi blenderden geçirin ve güzelce karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı göz altınıza sürün. 15 dakika bekledikten sonra cildinizi bol ılık suyla durulayın. İnce ve hassas yapıda olan göz altı ve göz çevresine bu maske kesinlikle 15 dakikadan fazla bekletmemeye özen göstermelisiniz.

Cilt Rengini Açan Patates Maskesi:

Cildinizin daha aydınlık, parlak ve ışıltılı görünmesini sağlamak istiyorsanız; bu maskenin tam da size göre olduğunu söyleyebiliriz!

Malzemeler:

1 adet küçük boy patates

1 yemek kaşığı limon suyu

Hazırlanışı:

Patatesi incecik dilimler halinde dilimleyin. Rendelediğiniz patatesin üzerine limon suyunu ekleyin. Her iki malzemeyi karıştırın. Malzemeleri gece yatmadan önce bir pamuk yardımıyla tüm yüzünüze sürün. 20 dakika bekleyin ve cildinizi bol ılık suyla durulayın. Patates maskesi cilt beyazlatmak için etkili maske tariflerinden biridir. Cilt rengini açan bu maske ayrıca cilt renk tonu farklılıklarına karşı da etkilidir.

Güneş Yanıklarını İyileştiren Patates Maskesi:

Yaz aylarında güneş-kum-deniz keyfi esnasında iyiden iyiye güneşe maruz kalan ve yanan cildinizdeki güneş yanıklarını tedavi etmek istediğinizde Suna Dumankaya’nın bu maske tarifinden yararlanabilirsiniz.

Malzemeler:

1 adet patates

4 adet küçük boy salatalık

1 fincan maden suyu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı elma sirkesi

Hazırlanışı:

Salatalık ve patatesi blenderden geçirip, bir kaseye aktarın. Diğer malzemeleri de kaseye ilave edin ve tüm malzemeleri karıştırın. Karışımı boş bir sprey şişesine aktarıp, buzdolabında saklayın. Bu karışımı her gün cildinizdeki yanıkların üzerine bir iki sefer yanıklar iyileşene kadar sürebilirsiniz. Özellikle akşam yatmadan önce sürülmesi daha fazla etki göstermesini sağlayacaktır.

Göz Altı Şişliklerini Geçiren Patates Maskesi:

Sabahları uyandığınızda göz altınızda şişlikler, koyu halkalar ve morluklar ile karşılaşıyorsanız; göz çevrenizi pürüzsüzleştiren bu maskeyi hemen denemeye koyulmanızı öneriyoruz.

Malzemeler:

1 adet patates

1 tatlı kaşığı badem yağı

1 tatlı kaşığı limon suyu

Hazırlanışı:

Patatesi rendeledikten sonra gazlı beze sarın. Her gece bir tatlı kaşığı patates rendesinden alın ve 1 tatlı kaşığı limon suyu ve badem suyu ile karıştırın. Göz altı çevrenize her gece yatmadan önce bu karışımdan sürün. Ertesi gün cildinizi durulayabilirsiniz.

Patates Suyu ve Karbonat Maskesi Nasıl Yapılır?

Harika bir cilt açıcı ve leke giderici olan karbonatla birlikte kullanılan patates suyu, özellikle güneşten kaynaklanan cilt lekelerine oldukça iyi geliyor.

Yine güzellik uzmanı Suna Dumankaya’nın önerdiği bu maske sayesinde cildinizdeki güneş lekelerinden, koyulaşmalardan ve çillerden kısa sürede kurtulabilirsiniz.

Malzemeler:

1 çay kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı çiğ patates suyu

1 tatlı kaşığı süzme yoğurt

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri bir kasede karıştırdıktan sonra yüzünüze sürün. 30 dakika bekledikten sonra maskeyi cildinizden ovarak çıkarın. Ardından cildinizi bol suyla durulayın. Bu maskeyi haftada iki sefer cildinize uyguladığınızda zamanla cildinizdeki güneş lekelerinin yok olduğuna tanık olabilirsiniz.

Patates Suyu ve Yumurta Akı Maskesi Nasıl Yapılır?

Cildinizi hem besleyen hem de nemlendiren patates suyu ve yumurta akı maskesi, cildi akne ve sivilcelerden arındırıyor, gözenekleri sıkılaştırıyor, ciltteki ince kırışıklıkları hafifletiyor.

Cilt sarkmasını da toparlayan bu maske sayesinde güzelliğinizi ortaya çıkarabilirsiniz.

Malzemeler:

1 adet yumurtanın akı

½ adet patates

Hazırlanışı:

Patatesi blenderdan geçirin ve suyunu sıkın. Püre haline gelen patatesi yumurta akı ile karıştırın. Bu maskeyi tüm yüzünüze sürün. 15 dakika bekledikten sonra cildinizi bol suyla durulayın.

Patates Suyu ile Pirinç Unu Maskesi Nasıl Hazırlanır?

Uzakdoğulu kadınların cilt rengini açmak, aydınlık bir cilde sahip olmak adına kullandığı pirinç unu ve doğal renk açıcı patates suyunu birlikte kullanarak hazırladığınız bu maske sayesinde cildinize doğal bir parlaklık katabilirsiniz.

Aynı zamanda cildinizdeki sivilcelerden, lekelerden, çillerden, şişliklerden de bu maske sayesinde kurtulabilirsiniz.

Malzemeler:

1 adet küçük boy patates

Yeterli miktarda pirinç unu

Hazırlanışı:

Patatesleri rendeledikten sonra suyunu sıkın ve bu suyu bir kaseye aktarın.

Bu kaseye bir tutam pirinç unu ekleyin. Bu esnada malzemeleri karıştırın.

Macunumsu bir kıvam elde edene dek bir yandan malzemeleri karıştırmaya bir yandan da pirinç unu eklemeye devam edin.

Elde ettiğiniz bu maskeyi tüm yüzünüze sürün.

20 dakika bekledikten sonra cildinizi bol suyla durulayın.

Patates Maskesi Ne İşe Yarar

Patates ve patates maskesi cildi ölü deriden arındıran doğal bir peeling dir. Cilt rengini açan ve cilt lekelerine iyi gelen patates maskesi ayrıca ciltte ve yüzde görülen yaraların hızlı iyileşmesini sağlar. Düzenli olarak cilde patates maske yapmak sivilcelerin yok olmasını sağladığı gibi cildin kendini hızlıca yenilemesine destek olur.

Cilde canlılık ve parlaklık veren patates maskesi en iyi cilt beyazlatma yöntemlerinden biridir. Kuru ve hassas cilde uygulandığında cildin hem nemlenmesini sağlar hemde cildi yıpranmasını önler.

Patates Maskesi Uygulayanlar

Patates maske uygulayanlar ve patates maskesi yapanlar bu maske tarifi hakkında yaptıkları yorumlarda porselen gibi bir cilde sahip olduklarını söylemişlerdir. Genelde patates maskesi yaparlar ve uygulayanlar cilde peeling etkisi yapan patatesin yüzen ışıl ışıl parlamasını sağladığını ve yenilediğini söylemişlerdir.

Patates maskesi yapanlar düzenli olarak bu maskeyi yaptıklarını ve çok etkili olduğunu sıklıkla dile getirmişlerdir. Cilde rengini 3 yada 4 tona kadar açar patates maskesi uygulayanlar tarafında kesinlikle cilt beyazlatma konusunda çok etkili olduğunu söylemişlerdir.

Patates Maskesi Cilt Beyazlatır Mı

Patates maskesi cilt beyazlatır mı sorusu bu maskeyi kullanmak isteyenler tarafından çok sık sorulduğu bilinmektedir. Sade patates değil patates suyu cilt beyazlatma ve cilt rengini açmak için çok etkili yöntemlerden biridir.

Patates maskesi yada patates suyu cilt beyazlatma işlemini düzenli olarak yüze sürüldüğünde kesin olarak etkisini gösterecektir. Ayrıca güneş lekeleri, cilt lekeleri ve cilt kararmalarını yok eder.

Diğer sorulan sorulardan biri ise patates yada patates suyu genital bölge kararmasına iyi gelir mi sorusudur. Sadece bikini bölgesine değil koltuk altı kararmasına karşıda etkilidir.

Patates Maskesi Yan Etkileri ve Zararları

Cilde yada vücuda sürüldüğünde her hangi bir yan etkisi ve zararı olmayan patates ve patates suyunun sadece cilde maske olarak uygulandığında içerisinde bulunan diğer yağlar yada eklediğiniz ürünlerden dolayı ciltte tahrişe yada yanmaya neden olacağını unutmayın. Yüzünüze yada cildiniz patates maskesi sürmeden önce bileklerinizde test etmelisiniz.

Patates Maskesi Kaç Günde Bir Yapılır

Patates maskesi kaç günde bir yapılır ve patates maskesi ne sıklıkla yapılır yapılır sorusuna cevap vermek gerekirse sadece patates yada patates suyunu yüze sürerseniz bunda her hangi bir kısıtlama yoktur. Ancak maske olarak uygulayacaksanız haftada 1 yada 2 defa yapmak yeterlidir.

Etkili ve kesin sonuç almak için düzenli olarak 2 ay boyunca uygulamanız gereklidir.

Bu yazımızda kısaca en etkili patates maskesi tariflerini ve bu maskelerin ne işe yaradıklarını sizlerle paylaşmaya çalıştık.

Sizler de yukarıdaki maske tariflerimiz arasından cilt tipinize ve cilt sorununuza uygun olanları hemen denemeye başlayarak, güzelliğinize güzellik katabilirsiniz. (ciltguzellik.com)

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