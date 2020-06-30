Pursaklar Kurban bayramına hazırlanıyor

A. Enes Boyacı

Pursaklar Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi coronavirüsün gölgesinde sürdürülecek olan Kurban Bayramı’nı bu yıl da tüm maneviyatıyla paylaşma ruhu içerisinde geçirmeye hazırlanıyor.

Titiz çalışma yapıldı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, geçen yıl 45 günde yapımı tamamlanan, vatandaşların büyük teveccühünü kazanan ve kurban kesmek amacıyla yoğun talep gösterdiği kurban satış ve kesim tesislerinde, incelemelerde bulundu. Çetin, pandemi nedeni ile alınacak önlemler, yapılan çalışmalar ve düzenlemelerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Tüm ayrıntılar düşünüldü

Hijyen, maske ve sosyal mesafe gibi konularda vatandaşların hassasiyet göstermeleri gerektiğini belirten Başkan Ertuğrul Çetin, “Kurban Bayramına yaklaşıyoruz. Geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl coronavirüs sebebiyle önemli bir mücadele veriyoruz. Pandemiyi de göz önünde bulundurarak tüm tedbirleri en ince ayrıntısına kadar alıyoruz. Devamlı dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin hem kurbanlık alabileceği hem de kurban ibadetlerini hijyenik şartlarda yerine getirebileceği ortamı kendilerine sunabilmek için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Koronavirüs sürecinde almış olduğumuz tedbirleri eksiksiz olarak uygulamaya devam edeceğiz.

Vatandaşlara çağrı

Özellikle kurban alışveriş anında kesinlikle tokalaşma olmamasını vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Hemşirelerimizden kurallara uyma noktasında bizlere yardımcı olmalarını rica ediyorum” dedi.